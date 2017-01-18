Вице-спикер Рады: Киев не собирается менять Крым на Донбасс

Киев не собирается менять Крым на Донбасс, никто из политиков не может навязать дискуссию "сдачи" территории или торга, заявила первый вице-спикер Верховной рады, представитель в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко.

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Напомним, депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что ради возвращения Донбасса необходимо отказаться от Крыма. По ее словам, другого мирного пути она пока не видит.

"Как бы ни кричали и ни рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим… Они должны отказаться от Крыма, — заявила Савченко в эфире телеканала "112 Украина". — ​Крым — это очередное Приднестровье. Отказаться от него ради Донбасса, следует, чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу".

"Крым на Донбасс мы менять не будем. И Донбасс сдавать не будем тоже. Мы будем выгрызать каждый метр украинской земли. Мы будем бороться за каждого украинца… Восстановление суверенитета и территориальной целостности территории Украины в границах 2013 года — это наша цель. И никто, ни одна политическая сила или ни один народный депутат, который пытается посеять смуту, настроения поражения, навязать дискуссию сдачи территории или их торга — не собьет нас с пути восстановления единой и соборной Украина. Крым на Донбасс не меняем. Донбасс не сдаем", — написала Ирина Геращенко в среду на своей странице в Facebook.

На предложение Савченко ранее ответили в российском Кремле. Вопрос о статусе регионов РФ, в том числе Крыма, не является дискуссионным для Москвы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, Россия делает все возможное, чтобы способствовать украинскому урегулированию. "Россия как страна — гарант Минских договоренностей, делает все возможное, чтобы повлиять на стороны этого конфликта — а именно чтобы регионы Донбасса и Киев выполняли взятые на себя обязательства", — сказал он.

Также Песков отметил, что Киев сам отказывает от Донбасса. Об этом говорит блокада Донбасса со стороны Украины. По его словам, Киев до сих пор отказывается от выполнения социальных обязательств, выплаты пенсий и обеспечения инфраструктуры.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков дал задачу на год: восстановить суверенитет в Донбассе и вернуть Крым. По его словам, этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники. Глава украинского МВД отметил, что это не долгосрочная миссия, а задача ближайшего времени.

До этого замминистра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Туказаявил, что вернуть контроль над всей территорией Донбасса удастся до середины 2018 года.

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