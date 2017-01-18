Итальянец "у руля" Европарламента может изменить антироссийский курс - мнение

Кандидат от Европейской народной партии (ЕНП) Антонио Таяни одержал победу на выборах председателя Европейского парламента. Таяни ранее занимал должности европейского комиссара по транспорту, а позже — по промышленности и предпринимательству, имеет большой опыт работы в европейских структурах.

Фото: AP

"Сегодня начинается новая эра. Я буду председателем для всех",- заявил Таяни после победы на выборах и добавил, что "хочет повысить эффективность европейского законодательства, обращая внимание на самые важные проблемы".

Как отметила депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом, курс по отношению к России может измениться, поскольку Италия занимает одну из наиболее взвешенных позиций касаемо РФ.

На что рассчитывать нашей стране в связи с избранием нового главы Европарламента, Правде.Ру рассказала доктор политических наук,историк, публицист, профессор МГИМО, президент Международного института развития научного сотрудничества Елена Пономарева.

— Что думаете об этом избрании? Как скажется позиция Италии по отношению к России на работе Европарламента?

— Принадлежность политиков европейского уровня к той или иной стране сегодня не означает автоматического следование национальному курсу. Нет особых иллюзий относительно того, что если на такой уважаемый пост пришел представитель Италии, значит все изменится.

Но с другой стороны, учитывая общие изменения политического климата в мире, мы можем надеяться, что парламентские европейские структуры и структуры исполнительной власти будут меняться в своей риторике и конкретных действиях. Когда происходило избрание Таяни, были бурные аплодисменты, это было знаковое событие, и мы надеемся, что разум и прагматизм в Европе восторжествуют.

Учитывая особый темперамент, менталитет итальянцев, которые умеют договариваться, умеют качественно лоббировать, мы сможем достичь большего прогресса в развитии наших отношений. Нас, прежде всего, интересуют изменения того агрессивного, конфронтационного вектора, который Европа выбрала после марта 2014 года. Мы всегда готовы к диалогу, к открытому формату, не ущемляя наши национальные интересы.

— Европа пребывает в шоке после заявление Трампа, что ЕС используется Германией в своих интересах, и что НАТО устарело. Как Таяни будет выстраивать отношения с США? Трамп на посту президента США — это шанс для перезагрузки европейской демократии или бомба, которая разрушит Евросоюз?

— То, что имеет место в Европе, очень сложно иногда назвать демократией, там совершенно отсутствует диалог, начиная от проблемы однополых браков, кончая школьным образованием. То, что происходит в отношениях между Европейским Союзом с РФ, это совершенно аномально, это предтеча очень серьезных катаклизмов, если так будет продолжаться. Фактор Трампа будет способствовать развороту позиции европейских политиков в более конструктивное русло. Никто не ожидает сразу кардинальных перемен, но на то и существует политика, на то и существует дипломатия, межпарламентские площадки, чтобы это сделать красиво, мягко, и в интересах того же Европейского Союза.

В то же время Трамп ничего не открыл нового, говоря о том, что определенные страны ЕС используют эту структуру ради своих интересов. Это, конечно, страны ядра, скажем, Германия. Поэтому здесь все понятно. Естественно, ЕС так и мыслился не для создания равенства возможностей для всех и для пользования общеевропейскими благами, а в интересах крупных государств и крупных корпораций, которые стоят за спиной этих государств. Так что все логично. Просто европейцы не привыкли, когда им правду в глаза говорят, а Трамп правду сказал.

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