Юрист: По уму МВФ давно должен прекратить финансирование Украины

Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению иска России против Украины о долге в $3 млрд. Еврооблигации были выпущены Украиной, а затем приобретены Россией. Несмотря на наступление срока оплаты, Украина отказывается возвращать долг, настаивая на его уменьшении и рассрочке. Как заявил ранее глава МИД Украины Павел Климкин, Украина считает предоставленные ей деньги "взяткой по форме и по содержанию".

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Однако если речь идет о взятке, то сделка между государствами противоречит закону и является ничтожной. Между тем, уже при новом правительстве и президенте Украина исправно выплачивала России проценты по купонам евробондов, то есть признавала наличие договорных отношений с РФ.

Заведующий кафедрой международного права юридического факультета МГУ, кандидат юридических наук, доцент Алексей Исполинов уверен, что лондонский суд дорожит своей репутацией, поэтому спор будет рассмотрен быстро и квалифицированно.

- Не затянется ли рассмотрение дела?

- Мы говорим о выпуске еврооблигаций, то есть ценных бумаг. Соответственно, местом рассмотрения споров по этим ценным бумагам, по условиям выпуска, выбран Лондон. Потому что Лондон - известная финансовая столица, которая располагает квалифицированными судебными кадрами, рассматривающими споры, связанные именно с такими очень сложными финансовыми инструментами, как еврооблигации.

И лондонская судебная власть очень дорожит своей репутацией. Поэтому они никогда не будут затягивать процесс просто так. Потому что тогда смысл этой репутации финансового центра, где есть квалифицированные адвокаты, судьи, финансисты, пропадает, если там споры будут рассматриваться по несколько лет. Я абсолютно уверен, что спор будет рассмотрен достаточно быстро, весьма квалифицированно.

- Чем будет расплачиваться Украина, если проиграет?

- Опять-таки, мы говорим о том, что в данном случае это будет решение лондонского суда, а дальше посмотрим (на) исполнительное производство и все имущество Украины, которое будет располагаться в зоне досягаемости.

- Был ли какой-нибудь залог?

- Нет, по этим еврооблигациям залога принципиально не допускается.

- Как отразится решение суда на репутации Украины в МВФ?

- Они прекрасно понимают, что дело безнадежное. Другое дело, мы опять же понимаем, что МВФ - это много политики, контрольный пакет МВФ всегда за США. По уму они должны были давно прекратить финансирование (Украины) из-за этого спора. То есть мы видим, что здесь не столько финансы и экономика, сколько политика.

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