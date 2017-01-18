США сделают свою "Армату" только через 15 лет

В США разрабатывают высокотехнологичную танковую платформу следующего поколения. Сейчас идет работа над концепцией машины, которая придет на замену основному танку американской армии "Абрамс" к 2030-м годам.

Фото: AP

Предполагается, что новая боевая бронированная машина будет способна обнаруживать и уничтожать более широкий спектр целей, включая беспилотные летательные аппараты, оснащенные лазерным оружием, и даже артиллерийские снаряды противника в полете.

Новый танк станет легче, получит универсальные снаряды, меняющие свои свойства под конкретную задачу, самые современные датчики и возможность управления беспилотниками из собственной кабины, а его системы будут интегрированы в сети управления для сетецентрической войны, пишет американский военный обозреватель Крис Осборн в своем издании Warrior. Новый танк называют "боевой бронированной машиной будущего".

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, в прошлом году в распоряжение газеты Sunday Telegraph попал секретный документ британского министерства обороны. Каждая его строка буквально пропитана ужасом перед Т-14. Это танк, который, очевидно, невозможно остановить. В документе выражаются сомнения в том, что кому-то в ближайшие 20 лет удастся разработать модель, которая могла бы конкурировать с "Арматой".

В документе перечисляются преимущества российского танка. К примеру, экипаж танка более не располагается в башне. Экипаж "Арматы" состоит всего из двух человек, располагающихся в специальной защитной капсуле внутри корпуса. Говорят, что разрушить эту капсулу невозможно. Кроме того, "Армата" заметно быстрее и легче, чем любой западный танк. "Армату" называют "революционным танком". Автор рассуждает на тему: как мог Запад так отстать от России?

Обозреватель чешского издания ECHO24 Лукаш Висингр отмечает, что еще недавно СМИ "хоронили" танковую технику, говоря о ее низкой эффективности и неактуальности в условиях современной войны, хотя эксперты предупреждали о том, что подобные оценки преждевременны. После того, как в мае 2015 года в России был представлен новейший танк Т-14 "Армата", многие наблюдатели пересмотрели свои взгляды на танки.

Впрочем, пишет Висингр, убедиться в эффективности танковой техники можно было еще до появления "Арматы", на примере войн НАТО в Ираке и Афганистане, а также израильских операций в Газе, где танки прекрасно проявили себя в условиях ассиметричной войны. Комбинации поражающей силы, бронезащиты и проходимости, которыми обладают танки, по-прежнему нет ни адекватной замены, ни конкуренции. Хотя танки упрекают в плохой применимости в городских условиях, тем не менее, альтернативы им до сих пор не создано.

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