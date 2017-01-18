СМИ: Россия правит миром, несмотря на множество своих проблем

Издание National Post задалось вопросом, как Россия с экономикой, которая "находится на грани краха", и населением меньше, чем у Нигерии, правит миром.

Эксперты назвали несколько предпосылок, которые этому способствовали. "Иногда карманный пистолет оказывается настолько же эффективным, насколько и бомба с лазерной системой наведения", — пишет автор статьи Тристин Хоппер.

В случае России важен не столько размер ее армии, сколько ее демонстративная готовность пустить ее в ход, сообщает издание. "Российский военный бюджет составляет всего одну десятую часть от военного бюджета США, у России меньше военнослужащих, чем у Индии. Однако стране, которая мастерски научилась проецировать влияние в мире, тратя при этом довольно мало средств, этого вполне достаточно. Крым был присоединен без единого выстрела. Сирийская кампания потребовала всего 50 самолетов и стоила России всего 500 миллионов долларов. США потратили столько же денег на военную подготовку сирийских повстанцев", — пишет Хоппер.

По его словам, Россия также активно пользуется в Совбезе ООН своим правом вето, которое унаследовала от Советского Союза. "С 2000 года Россия наложила вето на 13 резолюций Совбеза ООН. Тогда как, Франция и Соединенное Королевство не прибегали к вето с 1989 года. Готовность России в любой момент использовать свое вето порождает необходимость вовлекать ее в процесс обсуждения глобальных кризисов", — констатирует National Post.

По мнению Хоппера, Москва получает в свой адрес совершенно непропорциональную долю осуждения и критики только потому, что политикам проще всего зарабатывать очки, осыпая критикой бывшего врага эпохи холодной войны. Как пишет журналист, успехи России во внешней политике, такие как заключение соглашения по сирийскому химическому оружию, сближение с Китаем и создание Евразийского экономического союза с Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией объясняются действиями российских дипломатов.

"В конце декабря США выслали 35 российских дипломатов якобы в ответ на вмешательство России в президентские выборы. В ответ на этот жест Путин великодушно пригласил детей американских дипломатов в Кремль, чтобы те могли полюбоваться рождественской елкой. Это был очень разумный шаг со стороны властей страны, которая делает большие ставки на свое дипломатическое позиционирование. С советских времен дипломаты по всему миру всегда считали своих российских коллег блестяще подготовленными, упорными и высокопрофессиональными", — сообщает издание.

Несмотря на то, что к началу 2016 года рубль потерял по сравнению с 2014 годом почти половину своей стоимости к доллару США, российская экономика сокращается, а реальные доходы населения в 2016 году упали на 9%, Кремлю удалось спроецировать образ России как великой державы на международную арену.

Напомним, ранее действующий президент США Барак Обама во время пресс-конференции в Берлине заявил, что Россия является военной супердержавой, влияющей на весь мир и свой регион.

"Мой принцип по отношению к России не изменился с первого дня моего президентства. Россия является важной страной, это военная супердержава, у нее есть влияние в регионе и в мире. Она решает множество проблем, мы заинтересованы в работе с ней. Я надеюсь на конструктивные отношения с Россией", — сказал Барак Обама. Он также добавил о разногласиях между Россией и США, обвинив Москву в якобы доказанных кибератаках, и оставил немцам свое "политическое завещание": не снимать санкций с России.

Ранее американский президент делал другие заявления. В интервью Fox News он сказал, что только США "может гарантировать себе доминирование в XXI веке", о праве "выкручивать всему миру руки" и "исключительности" Америки. Тогда Обама заявил, что Россия всего лишь "региональная держава, и не из-за силы, а из-за своей слабости является угрозой для некоторых своих соседей".

"Попытка рассуждения о других странах в уничижительном порядке — это обратная сторона доказать свою исключительность. Мне кажется, что это ошибочная позиция" — ответил на это Путин, высказав все, что он думает об "исключительности" США. По словам Путина Россия пока не претендует на роль тотальной "супердержавы" — "это очень дорого и ни к чему".

Ранее американский миллиардер Джордж Сорос признал, что Россия превращается в мировую державу, в то время как Европейский союз переживает коллапс.

Сорос на мероприятии, организованном в Лондоне клубом Михаила Ходорковского "Открытая Россия", сравнил свой прогноз с процветанием ЕС на фоне упадка в Советском Союзе. По его словам, сейчас судьба Евросоюза "больше, чем когда-либо" зависит от будущего Украины.

В своем выступлении инвестор также предположил, что отношения Запада и России развивались бы иначе, если бы МВФ выделял средства на решение конкретных задач, а не направлял деньги правительствам стран, которым требовалась поддержка, пишет Reuters.

Жители нашей страны назвали возвращение статуса супердержавы одной из самых приоритетных целей для государства — так ответили 38%, кроме того 40% заявили — страна обязана "войти в топ-10 наиболее преуспевающих стран". Ранее, как сообщают СМИ, россияне заявляли, что "вхождение в число развитых стран может быть обеспечено за счет развитой экономики и сильной армии". Теперь наши соотечественники назвали главным фактором "роста" страны показатель высокого уровня благосостояния граждан.

По мнению Financial Times, в 1990-е годы Россия практически скатилась в глазах Запада до уровня регионального государства. Но после сирийской операции США и Европе придется пересмотреть свои взгляды, так как Россия продемонстрировала огромный военный потенциал страны и готовность его использовать.

Эксперты отмечают, что Путин "не пересек красные линии НАТО". У страны есть внутренние экономические проблемы страны и наложенные на нее санкции, однако вряд ли они изменят позицию России, отмечает издание. Воспринимать ее занимающейся исключительно поддержанием стабильности в стране в корне неверно.

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