Атлантический совет: В 2035 году мир может рухнуть

Американский неправительственный аналитический центр в области международных отношений "Атлантический совет" назвал потенциальные угрозы, с которыми мир может столкнуться к 2035 году.

Фото: АР

По мнению экспертов, самой главной угрозой является новый мировой порядок. "США сдают свои позиции в мире и сосредотачиваются на себе. Никто не создает коалиции по преодолению больших глобальных вызовов. Возникает средневековое по своей природе формирование, состоящее из многочисленных центров власти, некоторые из которых не являются государствами и необязательно готовы сотрудничать", — считают аналитики, текст материала приводит ИНОСМИ.Ру.

К тому же, как пишут Фредерик Кемп и Мэт Барроуз, США, Россия и Китай постоянно спонсируют гибридные войны. В наличии — тактическое ядерное оружие, роботы, кибертехнологии и искусственный интеллект.

Еще одной угрозой для человечества являются хронические болезни (особенно рак), диабет и сердечные заболевания. В развитых странах продолжительность жизни человека составляет более 90 лет. Затраты на пенсии и здравоохранение постоянно растут, отчего властям приходится сокращать расходы на образование, научно-исследовательскую работу и оборону.

Как сообщают специалисты, многие высокообразованные люди потеряли работу из-за новых технологий. Киберпреступность становится популярным выбором для молодежи и безработных.

Угрозой также является то, что Иран решает разработать ядерное оружие до конца действия 10-летнего договора. Как следствие, ядерное оружие начинают разрабатывать Саудовская Аравия и Турция. В отсутствие США в Восточной Азии Япония и Южная Корея также решают побыстрее присоединиться к клубу ядерных держав.

По мнению авторов статьи, террористы-смертники больше не популярны — теперь есть роботы-смертники. Негосударственные субъекты конкурируют с государствами в использовании кибертехнологий для поражения ключевой инфраструктуры.

Напомним, ранее эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе считают, что экологические и геополитические проблемы несут главную угрозу человечеству в 2017 году.

В десятке наиболее вероятных рисков оказались три из сферы экологии (экстремальные погодные явления, масштабные стихийные бедствия, риски антропогенных экологических катастроф) и три из геополитики (крупные теракты, межгосударственные конфликты и неэффективное госуправление). Аналитики убеждены, возрастанию геополитических рисков способствуют односторонний подход к решению международных вопросов вместо необходимых коллективных усилий всего мирового сообщества. На третье место эксперты поставили мошенничество с личными или служебными данными или их хищение, достигшее "беспрецедентных масштабов" (кибератаки).

Ранее агентство Bloomberg выпустило "Гид пессимиста" на 2017 год. По мнению аналитиков, в США не будут прекращаться массовые протесты из-за победы Трампа, движение за выход Калифорнии из США наберет обороты, а американские миллиардеры объединятся против Трампа.

Выборы во Франции, по мнению экспертов, выиграет лидер оппозиционной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. После этого Франция объявляет о выходе из Евросоюза, по всей Европе народ выберет политиков, выступающих за жёсткий контроль миграции и возможный выход стран из ЕС. Отменят Шенгенскую зону. Ангела Меркель проигрывет выборы в Германии.

По словам аналитиков, до того, как продуть выборы в ФРГ, Ангела Меркель сделает отчаянную попытку стабилизировать ситуацию в Европе. Для этого она договорится с Москвой о разделе сфер влияния в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Запад откажется от интересов на Украине и в Сирии.

Как пишет Bloomberg, Россия будет восстанавливать свой престиж на мировой арене, Владимир Путин объявит, что следующий президентский срок будет для него последним. Санкции отменят, рубль вырастет, а российская экономика стабилизируется.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня