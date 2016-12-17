Из-за снегопадов сирийские военные стали закаляться "по-русски". ВИДЕО

Фото: AP

После нескольких дождливых дней в Сирии наступило похолодание, выпал снег. Больше всего снежных осадков обрушилось на провинцию Хомс. Увидеть редкое для Сирии явление приезжают посмотреть даже жители из других регионов.

А сирийские солдаты, оказавшиеся в эпицентре снегопадов, начали перенимать опыт российских военных по закалке к суровым условиям непогоды.

Примером для них прежде всего послужили многочисленные видеозаписи в Сети о том, как россияне растирают себя снегом зимой, чтобы повысить закалку.

Как сообщают СМИ, сегодня сирийские правительственные войска отразили атаку террористов ИГ (запрещена в России) на авиабазу, расположенную в девяноста километрах от Пальмиры, сообщает РИА Новости.

По данным военного источника, наступление на объект производилось с юго-западного направления. Противник приблизился к авиабазе на расстояние нескольких километров, что создавало реальную опасность. Однако в результате контратаки обстановка на линии фронта стабилизировалась.

Напомним, 11 декабря террористы вновь взяли Пальмиру. В российском центре примирения враждующих сторон в Сирии сообщали, что в новом нападении на Пальмиру участвовали до четырех тысяч боевиков ИГ, которые были переброшены из района Ракки. Сирийские войска "вели оборонительные бои" к югу от города.

После этого власти США обвинили Россию в "попустительстве терроризму". По их мнению, освобождение Пальмиры — единственный успех России на поле боевых действий в Сирии. То, что Пальмиру на днях снова захватили террористы ИГ, указывает на "ошибочность курса Москвы".

Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, почему стало возможным взятие Пальмиры. Требования ввести режим тишины в Сирии нацелены на то, чтобы боевики "перевели дух", получили припасы и подкрепление, заявил он. По его словам, Мосул окружили не до конца и "оставили коридор бандитам-игиловцам, которые по этому коридору живые, здоровые, с оружием вышли оттуда и двинулись в сторону Пальмиры".

Кроме того, сейчас продолжаются работы в Алеппо. В Минобороны России рассказали о спасении 10 тысяч человек в сирийском городе. Это стало возможным в результате операции российского центра примирения по выводу из Алеппо боевиков.

Однако, по словам официального представителя оборонного ведомства Игоря Конашенкова, уникальность данной операции состоит не только в количестве спасенных жизней, но и в том, что операция открыла "новое окно возможностей". Генерал-майор имеет в виду тот факт, что теперь режим прекращения боевых действий может быть введен и в других районах Сирии.

Ранее стало известно, что операция по выводу боевиков и членов их семей из Алеппо завершена. Всего из города было выведено более 9,5 тысяч человек, среди которых 4,5 тысячи боевиков. В настоящий момент сирийские военные продолжают зачищать некоторые районы города от оставшихся в них радикально настроенных боевиков.

Тем временем в освобожденных районах Алеппо полным ходом идут работы по восстановлению города. Представители российского центра примирения оказывают гумпомощь всем нуждающимся.

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