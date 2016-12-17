В Польше грянул "майдан"?

В субботу несколько тысяч человек принимают участие в акции протеста у президентского дворца в Варшаве. Митинг проводится в связи с ситуацией, сложившейся накануне в польском сейме. Оппозиционные депутаты из-за отстранения одного из сторонников "Гражданской платформы" от участия в заседании нижней палаты парламента заняли трибуну и прервали сессию. Спикер сейма был вынужден объявить перерыв, после чего созвал заседание в другом помещении, где депутаты, несмотря на отсутствие электронной системы голосования, приняли несколько законов.

Оппозиция считает принятие законов нелегитимным, вечером в пятницу у здания сейма была организована акция протеста, продлившаяся всю ночь. Также поводом для недовольства протестующих является намерение сейма с 1 января ограничить работу журналистов в здании польского парламента, передает ТАСС.

Депутаты оппозиционных партий с вечера пятницы не покидают зал заседаний нижней палаты. У стен парламента всю ночь оставались протестующие, и к ним от президентского дворца направляются участники прошедшего там днем в субботу митинга оппозиции. В столицу перебрасываются дополнительные силы полиции.

"Я оцениваю вчерашние события как попытку захвата власти", — сообщил в субботу в эфире радио RMF FM министр внутренних дел Польши Мариуш Блашчак.

Представители оппозиционных партий, заблокировавшие работу Сейма страны в пятницу, не собираются покидать зал заседания до 20 декабря.

Как стало известно СМИ, лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский покинул Сейм и уехал в сопровождении машин премьера Беаты Шидло и других авто.

Как ранее сообщала Правда.Ру, в Польше приняли закон о создании "войск территориальной обороны" для борьбы с "российской угрозой". За основу пытаются взять и американскую нацгвардию, и "Армию Крайову" — партизанские отряды польских националистов. Впрочем, есть опасность, что новые войска могут перенять одиозный опыт польской шляхты прошлых веков, развалившей страну, и украинских карателей, ставших наемными бандформированиями олигархов.

Численность к 2019 году должна составить более 50 тысяч человек — треть от общего количества Вооруженных Сил. Ведь пресловутая "оборона" позиционируется ее разработчиками именно как "пятый род войск", а не "милиция", ополчение из прежде гражданских лиц, созываемых в каких-то критических ситуациях.

А вот с Украиной отношения Польши, напротив, улучшаются. Страны в один голос пытались заявить протест по поводу передаче России газопровода OPAL и "Северного потока-2", а недавно Польша и Украина договорились сотрудничать в сфере обороны. В частности, соглашение создает правовые основания для расширения украинского-польского сотрудничества в оборонной отрасли. Это касается, таких направлений как военная связь и информационные системы, проведение научно-исследовательских работ для нужд вооруженных сил, оборонная политика и планирование, отмечается в сообщении. Также речь идет об обеспечении вооруженных сил, изготовлении и поставках оборонного оборудования, операции сил спецназа и т. д.

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