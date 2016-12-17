Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Индии отец спустил свадебный бюджет дочери на дома для бездомных

Мир

 

356921.jpeg
Фото: AP

Необычный свадебный подарок преподнес своей единственной дочери бизнесмен из города Аурангабад в центральной Индии. Как пишет сегодня газета The Hindu, текстильный магнат Аджай Манот на двух акрах собственной земли построил жилье для бездомных, потратив на это бюджет в размере 8 млн рупий (свыше $120 тыс.), предназначавшийся для пышной индийской свадьбы.

Индийский бизнесмен в честь свадьбы своей дочери сделал подарок 90 бездомным, обеспечив их жильём. Как сообщает Journal Free Press, предприниматель лично отбирал новых владельцев домов, построенных на двух акрах его земли.

Как отмечается, площадь каждого дома — 12 на 20 квадратных футов. В них по два окна, две двери.

Чтобы получить его в личное бессрочное пользование, претендент должен удовлетворять трем условиям: быть действительно бедным, обитать в трущобах и вести умеренный образ жизни без вредных привычек, передает ТАСС. 

Дочь предпринимателя была счастлива такому подарку на её свадьбу. Она полностью поддержала решение отца.

В конце ноября мир облетела новость еще об одной пышной индийской свадьбе. Индийский политик Джанардхана Редди потратил на свадьбу дочери $74 млн. Организовывали шоу восемь голливудских режиссеров. Для церемонии создали огромные декорации в стиле древних индуистских храмов.

Праздновали в Бангалорском дворце. Для банкета на территории комплекса построили специальный поселок. Свадьба длилась пять дней. Собравшихся развлекали звезды, катали в роскошных каретах, запряженных волами. Мероприятие охраняли 300 полицейских со служебными псами, а также 3 тыс. частных охранников.

Свадебный наряд невесты стоил $2,5 млн. Украшения обошлись еще в $12,4 млн.

В соцсетях свадьбу раскритиковали как "неприличную демонстрацию богатства".

В России тем временем думают, как оградить молодежь от ранних браков. Министерство юстиции предложило установить обязательное согласие родителей при вступлении 16-летних в брак.

На данный момент, при наличии уважительных причин, Семейный кодекс разрешает заключать браки лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в органах местного самоуправления без согласия родителей.

Законотворцы подчёркивают, что введённые изменения "будут способствовать укреплению традиционных ценностей, формированию уважения к родителям и в конечном итоге повышению роли института семьи".

Отметим, на сегодняшний день ранним возрастом для брака считается возраст 16-20 лет. Психологи отмечают, что самый подходящий возраст для скрепления брака, это промежуток между 23- 30 годами.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 


Массовая свадьба: новое счастье или приход в секту?
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как лучше печь блины
Рецепты
Как лучше печь блины
Как правильно красить глаза
Красота
Как правильно красить глаза
Комментарии
Актуальная аналитика
Молдавия
Куда поведет Приднестровье новый президент
Партии
Вот такая загогулина: Касьянов подавил бунт в "Парнасе" рублем
Партии
Ходорковский и "Ахрар аш-Шам" нашли общий язык
Читательский топ
CNN: США погрузят Москву в ледяную тьму
New York Times: Обама лично угрожал Путину на саммите G20
В США назвали главную угрозу в 2017 году
Трамп избавится от "позорящей США" Псаки
В Госдуме предложили Украине вернуть долги "натурой"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
CNN: США погрузят Москву в ледяную тьму

Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты не оставят без ответа хакерские атаки на американские системы, которые приписывают России.

CNN: США погрузят Москву в ледяную тьму
New York Times: Обама лично угрожал Путину на саммите G20
Мир
New York Times: Обама лично угрожал Путину на саммите G20
США и Канада
В США назвали главную угрозу в 2017 году
Мир
Трамп избавится от "позорящей США" Псаки
Воспитание
Враги народа

Снова – об истории сложнейших отношений определенной части творческой интеллигенции с народом: это известное российское злополучие достойно пера Шекспира, и оно к тому же кажется нескончаемым. При всей односложности драматургии новые главы этой истории моментально захватывают в плен умы и сердца наблюдателей, и страсти тут же взметаются нешуточные.

Враги народа
New York Times: Обама лично угрожал Путину на саммите G20
Мир
New York Times: Обама лично угрожал Путину на саммите G20
Мир
Спецслужбы Германии обяжут соцсети немедленно удалять публикации
Спорт
Перенос ЧМ по бобслею - следствие антироссийского визга
Европа
Доскакались: Польша хочет приравнять украинский национализм к фашизму

Изменения в законодательстве могут быть приняты в польском парламенте 15 декабря.

Доскакались: Польша хочет приравнять украинский национализм к фашизму
Монтян о суде с Януковичем: Нашу страну развалили мрази
Мир
Монтян о суде с Януковичем: Нашу страну развалили мрази
Мир
Трамп избавится от "позорящей США" Псаки
Украина
Социологи поражены: Украинцы не считает "москалей" врагами
Андрей Соколов Враги народа Андрей Соколов Любовь Степушова (Люлько) Топ-10 событий года: "Мавр сделал свое дело" Любовь Степушова (Люлько) Юрий Носовский На российском авторынке сдержанный оптимизм Юрий Носовский
Комментарии
Вик Давыдов CNN: США погрузят Москву в ледяную тьму
Вик Давыдов New York Times: Обама лично угрожал Путину на саммите G20
Вик Давыдов В Польше грянул "майдан"?
Роман Газета Враги народа
Павел Федоров(vkontakte) Украина не переживёт еще один "майдан" - Турчинов
Роман Газета Враги народа
Роман Газета Враги народа
Алексей Котов(Одноклассники) CNN: США погрузят Москву в ледяную тьму
Виктор Гольдмахер Спецслужбы Германии обяжут соцсети немедленно удалять публикации
vkontakte_343417598 Нострадамус предсказал такое, что вам и не снилось - 21 октября 2005 г.
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?