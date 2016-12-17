В Индии отец спустил свадебный бюджет дочери на дома для бездомных

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Необычный свадебный подарок преподнес своей единственной дочери бизнесмен из города Аурангабад в центральной Индии. Как пишет сегодня газета The Hindu, текстильный магнат Аджай Манот на двух акрах собственной земли построил жилье для бездомных, потратив на это бюджет в размере 8 млн рупий (свыше $120 тыс.), предназначавшийся для пышной индийской свадьбы.

Индийский бизнесмен в честь свадьбы своей дочери сделал подарок 90 бездомным, обеспечив их жильём. Как сообщает Journal Free Press, предприниматель лично отбирал новых владельцев домов, построенных на двух акрах его земли.

Как отмечается, площадь каждого дома — 12 на 20 квадратных футов. В них по два окна, две двери.

Чтобы получить его в личное бессрочное пользование, претендент должен удовлетворять трем условиям: быть действительно бедным, обитать в трущобах и вести умеренный образ жизни без вредных привычек, передает ТАСС.

Дочь предпринимателя была счастлива такому подарку на её свадьбу. Она полностью поддержала решение отца.

В конце ноября мир облетела новость еще об одной пышной индийской свадьбе. Индийский политик Джанардхана Редди потратил на свадьбу дочери $74 млн. Организовывали шоу восемь голливудских режиссеров. Для церемонии создали огромные декорации в стиле древних индуистских храмов.

Праздновали в Бангалорском дворце. Для банкета на территории комплекса построили специальный поселок. Свадьба длилась пять дней. Собравшихся развлекали звезды, катали в роскошных каретах, запряженных волами. Мероприятие охраняли 300 полицейских со служебными псами, а также 3 тыс. частных охранников.

Свадебный наряд невесты стоил $2,5 млн. Украшения обошлись еще в $12,4 млн.

В соцсетях свадьбу раскритиковали как "неприличную демонстрацию богатства".

В России тем временем думают, как оградить молодежь от ранних браков. Министерство юстиции предложило установить обязательное согласие родителей при вступлении 16-летних в брак.

На данный момент, при наличии уважительных причин, Семейный кодекс разрешает заключать браки лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в органах местного самоуправления без согласия родителей.

Законотворцы подчёркивают, что введённые изменения "будут способствовать укреплению традиционных ценностей, формированию уважения к родителям и в конечном итоге повышению роли института семьи".

Отметим, на сегодняшний день ранним возрастом для брака считается возраст 16-20 лет. Психологи отмечают, что самый подходящий возраст для скрепления брака, это промежуток между 23- 30 годами.

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