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Источник Правда.Ру

В Пакистане женщин от насилия защитит мобильное приложение

Мир

В Пакистане разработают приложение на Android для борьбы с насилием над женщинами. По замыслу авторов, оно позволит оповещать полицию, где человек находятся, и с каким видом насилия столкнулась женщина — с домашним, на работе или в публичном месте. После этого власти смогут отправить команду для разрешения ситуации.

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Фото: Fotodom.ru/DP

Разработку приложения ведут Автономная правительственная организация по вопросам безопасности провинции Пенджаб Комиссией Пенджаба по положению женщин.

Как отмечает пресса, сейчас, когда поступают сообщения о домогательствах, власти в первую очередь стараются обвинить женщину, а не агрессора, передает радио "Вести ФМ".

В Индии тоже запустили подобный социальный проект. Это Snap Councillors, который помогает людям, столкнувшимся с домашним насилием и травлей. В аккаунте организации в Snapchat ежедневно выкладывают посты о психическом здоровье, отношениях и о том, как распознать агрессора и защитить себя и свою психику от его влияния. Главная функция сервиса — бесплатные психологические консультации, которые можно получить, обмениваясь снэпами со специалистом через личный чат.

В Snap Councillors может обратиться любой, но главной аудиторией проекта его создатели считают подростков, которые являются жертвами физического и психологического насилия в семье.

Напомним, в конце лета в России запустили мобильное приложение "Насилию.нет", созданное для борьбы с домашним насилием.

"Приложение "Насилию.нет" создавалось для женщин, сталкивающихся с проблемой домашнего насилия, но также актуально для всех, кто нуждается в мгновенном уведомлении близких об опасности, будь то поездка в такси или необходимость идти по тёмной пустой улице", — рассказывает основатель проекта Анна Ривина.

В приложении есть специальная кнопка SOS, с помощью которой можно сообщить близким о вероятной угрозе. Каждый пользователь приложения может создать свою собственную базу контактов и ввести текст экстренного сообщения.

А в ноябре в Госдуму был внесен законопроект о декриминализации побоев в отношении близких родственников. Напомним ранее преступления по ряду статей, включая побои, если правонарушение совершено впервые, были переведены в разряд административных правонарушений.

Как сообщает ТАСС, группа депутатов "Единой России" предложила устранить эту коллизию. По мнению законотворцев, данное смягчение наказания вызовет лишь рост числа подобных случаев.

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