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Вслед за США в покровительстве терроризму обвинили Запад

Мир

Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми назвал заявления Запада и ряда арабских стран по поводу ситуации в Алеппо "скандальными" и покровительствующими терроризму", сообщает иранское внешнеполитическое ведомство.

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Фото: AP

"Пропагандистская политика и двойные стандарты со стороны этих стран, которые явно и скрытно поддерживают террористов в Сирии и других регионах, открыто проявляются во всей этой бесполезной шумихе ", — отметил Касеми, говоря о заявлениях, звучащих по ситуации в Алеппо. Он не уточнил, о каких именно заявлениях и каких странах идет речь.

Напомним, ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что "и Россия, и Иран не смогли выполнить свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом, особенно в том, что они не содействовали доставке гуманитарной помощи мирным жителям в течение тех месяцев, когда Восточный Алеппо находился в осаде", передает ТАСС. 

Джонсон считает, что Россия и Иран заслуживают осуждения, даже несмотря на начавшуюся эвакуацию из Восточного Алеппо. "Они не заслуживают доверия из-за того факта, что эвакуация, судя по всему, ведется сегодня, — заявил глава МИД. — Причинив столько страданий людям в восточной части Алеппо, Иран и Россия не могут ожидать похвалы за то, что они позволяют некоторым людям выйти в самый последний момент".

Накануне посол России в Великобритании Александр Яковенко встретился по инициативе британской стороны с министром иностранных дел Британии Борисом Джонсоном.

Яковенко объяснил ему смысл происходящего в Алеппо.

"Смысл эвакуации, на которой мы и ООН настаивали давно, в том, чтобы избежать ненужного кровопролития, а главное, спасти жизни гражданского населения восточного Алеппо, обеспечить к нему гуманитарный доступ", — говорится в сообщении ведомства.

Обвинения в адрес России звучат и со стороны США. Однако именно коалиция снизила число ударов по боевикам в последние месяцы, ранее сняла ограничения на поставки оружия в Сирию, кроме того, Барак Обама в открытую признался, что США виновны в появлении ИГИЛ (запрещена в России).

Переговоры с США по урегулированию кризиса в Сирии глава МИДа Сергей Лавров назвал "бесплодными посиделками".

"Чем препираться, чем пытаться навязать нам паузы, которые всегда использовались для подкрепления боевиков, давным-давно уже американцы могли бы согласится создать эти коридоры и давно бы уже мы этих боевиков убрали бы из восточного Алеппо", — добавил он.

Как сообщало ранее Минобороны, никакой "оппозиции", "гуманитарных организаций" или "правозащитников", о которых так любят говорить на Западе, в восточном Алеппо не оказалось, там был тотальный террор со стороны боевиков.

А на российские призывы к Западу и международным организациям направить обещанную ими гуманитарную помощь вышедшим из сирийского Алеппо мирным жителям остались без ответа, сообщил Конашенков. По его словам, вместо помощи сирийцам было получено "молчание или отговорки об угрозах безопасности".

По информации российского Генштаба, накануне сирийская армия выбила боевиков из всех районов Алеппо, которые находились в их руках. Полностью освобождены 105 кварталов общей площадью 78 с половиной квадратных километров.

Добровольно из Алеппо вышли более трех тысяч боевиков, около половины из них уже амнистированы, по гуманитарным коридорам в безопасные районы города было выведено 108 тысяч мирных жителей, в том числе, более 47 тысяч детей.

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