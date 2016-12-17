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Источник Правда.Ру

Американцы повально отказываются от гражданства США

Мир

С января по сентябрь этого года 3,4 тыс. американцев отказались от гражданства США. Количество желающих добровольно лишиться американского паспорта с каждым годом растёт — за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 3,2 тыс. человек, а в 2014 году — 2,3 тыс. человек. Об этом говорится в отчёте Федерального Реестра Штатов.

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источник Pravda.Ru

Также, по данным Госдепа, за прошедший год, число американцев, которые живут за пределами Штатов в 160 странах, составило более 7,6 млн человек. Из них более 3 млн находятся в ЕС.

Эксперты называют несколько причин "бегства" жителей США из страны. Первая — уход от налогов, которые там довольно высокие. Вторая — идеологическая. Именно по этой причине в ближайшее время страну может покинуть значительно число людей. Это связано с прошедшими выборами. По мнению политологов, уедут из Америки сторонник Хилари Клинтон, которым тяжело далось ее поражение на выборах. Это касается даже звезд. Например, известный рэпер Снуп Догг заявил о том, что собирается переехать в Канаду. Покинуть Америку были готовы также певица Майли Сайрус и актриса Вупи Голдберг.

Между тем отказ от гражданства США — удовольствие недешевое. Пошлина составляет 2,3 тысячи долларов. На аннулирование гражданства может потребоваться несколько месяцев, так как Госдепартамент проверяет всю биографию обратившегося, поскольку он может оказаться налоговым мошенником.

А если американец отказался от гражданства, получить его без особого разрешения властей он уже не сможет. В США есть реестр таких "сбежавших" людей.

Как недавно сообщала Правда.Ру, аналитики вычислили, где живут самые радушные, а где — самые черствые люди. Американские психологи изучили менталитет населения 60 стран мира и пришли к выводу, что самые радушные люди живут в Эквадоре, Саудовской Аравии, Перу и Дании, а самые черствые — в Польше, Литве, Эстонии и Болгарии.

В результате ученые пришли к выводу, что США, вопреки культивируемому в Америке образу американского радушия и сочувствия, уже не является лидером в этой сфере, а занимают в рейтинге лишь седьмое место, уступая трем странам Персидского залива и ряду стран Латинской Америки. Психологи считают, что США стали более индивидуалистичной и эгоистичной страной, менее сфокусированной на проблемах других народов.

"Исследование касается строго текущего момента времени. Так в США в последние годы сильно поменялись сами ценности нации. Люди могут считать Америку очень сочувствующим и щедрым гигантом, но подобная ментальная черта меняется", — рассказал Уильям Чопик из университета штата Мичиган в Ист-Лэнсинге в статье, опубликованной в Journal of Cross-Cultural Psychology.

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