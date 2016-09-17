Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины заявила о необходимости сделать решающий вклад в реализацию минских договоренностей. Об этом рассказала официальный представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
"Канцлер выразила убеждение, что следующие недели должны быть использованы для того, чтобы сделать решающий шаг вперед", — заявила Деммер.
Кроме того, с ее слов Меркель отметила, что политическую волю к примирению должны демонстрировать обе стороны конфликта в Донбассе.
Меркель также отметила, что политическую волю к примирению должны демонстрировать обе стороны конфликта в Донбассе.
Надо сказать, что у Запада все же получается частично вразумить руководство Украины. Сегодня власти ДНР и Киев провели обмен пленными по принципу "два на четыре". Обмен состоялся неподалеку от города Счастье в 14:30 по местному времени.
ДНР передала Украине полковника СБУ Юрия Викторовича Супруна и Владимира Жемчугова, подозреваемого в подготовке взрыва железнодорожных путей и линий электропередач.
В свою очередь, украинская сторона освободила четырех гражданских, среди которых — пожилая женщина 76-лет.
Стоит отметить, что переговоры об обмене пленными между ЛДНР и Киевом ведутся давно. Подробнее можно прочитать в следующих материалах:
В СБУ заявили о готовности обменяться пленными с ЛДНР
В ЛНР рассказали, когда отпустят всех украинских пленных
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