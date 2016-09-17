Путин: США хотят сохранить потенциал боевиков ИГ в борьбе с Асадом

Президент РФ Владимир Путин высказал предположение относительно того, почему США не желают обнародовать договоренности с Россией по Сирии. Это может быть продиктовано стремлением сохранить боевой потенциал поддерживаемых США сирийских оппозиционных сил в борьбе с законными властями страны, отметил президент.

"Это связано с трудностями, с которыми сталкиваются США на сирийском треке — они никак не могут отделить так называемую здоровую часть оппозиции от полукриминальных и террористических элементов. На мой взгляд, это продиктовано желанием сохранить боевой потенциал в борьбе с законным правительством Башара Асада, но это очень опасный путь, опасное направление развития событий. Похоже, что наши американские партнеры опять наступают на те же грабли", — заявил Путин журналистам по итогам своего визита в Киргизию.

"Я не очень понимаю, почему мы должны какие-то договоренности закрывать. Но мы, естественно, детали раскрывать не будем до тех пор, пока с этим не согласны наши американские партнеры — именно в силу определенных договоренностей, которые обычно достигаются на дипломатическом уровне при работе над такими вопросами как сирийское урегулирование", — добавил Путин.

Он также призвал заокеанских партнеров быть честными в вопросе борьбы с терроризмом. "Я исхожу из того, что у нас есть общее стремление к достижению мира в Сирии, общая задача — борьба с международным терроризмом. Нет сомнений, что все это в мире понимают, в том числе и наши американские партнеры, которые стоят перед достаточно сложной задачей разделения оппозиции от террористов. Но мне бы хотелось, чтобы мы были честны друг с другом, и только в этом случае мы сможем двигаться в направлении достижения общих целей", — заключил президент РФ.

Кроме того, было отмечено, что террористические организации в Сирии меняют названия, чтобы сохранить боевой потенциал.

"Мы договорились о том, что должны быть разведены "Джабхат ан-Нусра" и иже с ней, и показано, где они находятся, показано, где находятся так называемые здоровые силы. Но мы сейчас видим не разделение террористов от здоровой части оппозиции, а мы видим попытки перегруппироваться у этих террористов", — сказал Владимир Путин.

Напомним, что в ходе поездки в Киргизию Владимир Путин поздравил ее президента Алмазбека Атамбаева с юбилеем. 17 сентября президенту Киргизии исполнилось 60 лет.

Джабхат ан-Нусра, ИГ запрещены в России.

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