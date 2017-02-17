Додон указал НАТО на дверь

Президент Молдавии Игорь Додон выступил с ультиматумом: если бюро НАТО будет открыто в Кишиневе в этом году, то в следующем, после проведения парламентских выборов, его закроют.

источник Pravda. Ru

"По этому вопросу на прошлой неделе у меня были дискуссии с правительством, они поторопились подписать соглашение о его открытии до моего вступления в должность, понимая, что я его заблокирую, поэтому соглашение подписано, оно было принято парламентом", — заявил президент Молдавии в интервью телеканалу "Россия-24".

Он отметил, что "по закону, они могут открыть этот офис НАТО", однако предупреждены, что если они поторопятся и откроют его в этом году, то после проведения парламентских выборов бюро закроют.

"Поэтому зачем открывать и потом убегать отсюда?", — отметил Додон.

Додон рассказал, что намерен предложить руководству НАТО соглашение о признании нейтралитета республики со стороны альянса.

По сути, Додон указал НАТО на дверь. К слову, согласно опросам, большинство жителей Молдавии выступают против вступления страны в организацию.

Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В республике действует информационный центр альянса. Власти планируют открыть весной в Кишиневе бюро связи НАТО.

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