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Источник Правда.Ру

Глава госдепа назвал условие сотрудничества с РФ в Сирии

Мир

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал условие, при котором будет возможно сотрудничество между Вашингтоном и Москвой в Сирии. По его словам, такое взаимодействие невозможно, пока Россия не признает, что "не вся сирийская оппозиция — это террористы", передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатический источник.

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Фото: AP

Такое заявление глава внешнеполитического ведомства сделал во время переговоров с представителями государств, выступающих против президента Сирии Башара Асада.

К слову, ранее в российском МИДе уже говорили о неспособности США выполнить взятые на себя обязательства — прежде всего, в вопросе размежевания террористов и так называемой умеренной оппозиции. Как ранее сообщала "Правда.Ру", в конце января Тиллерсон заявил, что РФ и США должны объединиться для борьбы с террористами. По его словам, сотрудничество США и РФ должно строиться с учетом взаимных интересов, при этом Вашингтон будет продолжать исполнять свои обязательства перед союзниками и Россия должна это понимать.

Между тем накануне в Бонне, в преддверии министерского заседания G20, прошли переговоры Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона.

Выступая перед журналистами по итогам встречи, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что переговоры с госсекретарем США оказались продуктивными.

"Встреча была прагматичной, деловой, я бы сказал, продуктивной в том смысле, что мы сопоставили наши видения, как двигаться по тем направлениям, которые обсуждали наши президенты по телефону 28 января в принципиальном плане", — рассказал Лавров.

Тиллерсон заявил, что США будут отстаивать свою позицию в отношениях с РФ в тех вопросах, в которых две страны не сходятся во взглядах.

"США рассмотрят возможность (взаимодействия) с Россией, когда мы сможем найти области практического сотрудничества, которые принесут пользу американскому народу", — приводит агентство Франс Пресс заявление Тиллерсона, которое он сделал после встречи с Лавровым.

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