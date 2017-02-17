"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Яковом Кедми

Что стоит за отставкой Майкла Флинна? Будет ли Трамп бороться за возврат Крыма Украине? Грамотеи из Конгресса. Будет ли создана Общая Европейская армия и какова судьба НАТО? Будет ли перенесено в Иерусалим посольство США? Эти и другие события недели в прямом эфире Pravda.Ru комментирует военный эксперт, бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.
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Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.