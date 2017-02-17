Канада предложила иностранным IT-гигантам поделиться доходами

Министерство населения Канады, в сферу полномочий которого входят и массовые коммуникации, предложило облагать иностранные IT-компании дополнительным десятипроцентным налогом за размещение иностранной рекламы.

Инициатива весьма встревожила представителей американских корпораций - несогласие уже выразили представители Google и Facebook.

Это еще не все - в министерстве сообщили, что планируют пересмотр канадского налогового законодательства в пользу национальных IT-компаний. Причем уже даже подсчитан возможный доход после изменений в законодательстве - 400 миллионов долларов. Как утверждают канадские чиновники, эти деньги могут пойти на создание независимого журналистского фонда с государственной поддержкой.

Понятно, что IT-гиганты из соседних США этой инициативой весьма недовольны. Но Канада в этом плане неоригинальна, тренд на защиту национальных рынков в высокотехнологичной сфере вполне очевиден.

Особой активностью в этом смысле отличаются структуры Евросоюза. Например, в 2015 году ЕС предъявил Google обвинения в обмане потребителей и конкурентов за счет искажения веб-поиска в пользу своих собственных услуг.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о судебных разбирательствах в ФРГ. По принятому в этой стране четыре года назад закону, Google и прочие поисковики обязаны платить немецким издательствам за публикации с использованием их материалов в поисковой выдаче. В американском IT-гиганте закон исполнять отказались, сославшись на то, что власти ФРГ не уведомили о нем структуры Евросоюза.

Надо заметить, что в нашей стране регулированием деятельности в этой сфере начали заниматься позже, чем в европейских государствах, США и Канаде.

В августе 2016 года российская Федеральная антимонопольная служба наложила на Google штраф в размере 438,1 миллионов рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке магазинов мобильных приложений в РФ.

В ноябре прошлого года ведомство оштрафовало корпорацию на 1 миллион рублей за неисполнение предписания. Такие штрафы ФАС намерена накладывать каждые 2-3 недели.

Как отмечал глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев, при обращении в суд за принудительным исполнением предписания дело перейдет в сферу Уголовного кодекса, и тогда топ-менеджеры компании могут лишиться свободы на срок до двух лет.

21 февраля этого года ФАС намерена принять решение о размере второго штрафа за неисполнение предписания.

Напомним, в декабре 2016 года на сайте Совета безопасности России была опубликована новая стратегия развития информационного общества.

Документ призван стать основой для формирования цифровой экономики, которая подразумевает в том числе предоставление гражданам широкого спектра услуг в электронной форме.

Одним из приоритетов стратегии является "обеспечение технологической и производственной независимости и информационной безопасности". При этом подчеркивается, что права и свободы граждан по доступу к информации будут соблюдены, сохранены традиционные и привычные людям формы получения товаров и услуг.

Национальные интересы в сфере цифровой экономики предполагается отстаивать при помощи целого ряда механизмов. В их числе, например, создание условий для работы крупных отечественных IT-компаний, поддержка выхода на зарубежные рынки продукции и услуг российских предприятий, подготовка законодательных механизмов защиты конкуренции, выравнивание налоговых условий.