Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Канада предложила иностранным IT-гигантам поделиться доходами

Мир

Министерство населения Канады, в сферу полномочий которого входят и массовые коммуникации, предложило облагать иностранные IT-компании дополнительным десятипроцентным налогом за размещение иностранной рекламы.

359672.jpeg

Инициатива весьма встревожила представителей американских корпораций - несогласие уже выразили представители Google и Facebook.

Это еще не все - в министерстве сообщили, что планируют пересмотр канадского налогового законодательства в пользу национальных IT-компаний. Причем уже даже подсчитан возможный доход после изменений в законодательстве - 400 миллионов долларов. Как утверждают канадские чиновники, эти деньги могут пойти на создание независимого журналистского фонда с государственной поддержкой.

Понятно, что IT-гиганты из соседних США этой инициативой весьма недовольны. Но Канада в этом плане неоригинальна, тренд на защиту национальных рынков в высокотехнологичной сфере вполне очевиден.

Особой активностью в этом смысле отличаются структуры Евросоюза. Например, в 2015 году ЕС предъявил Google обвинения в обмане потребителей и конкурентов за счет искажения веб-поиска в пользу своих  собственных услуг.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о судебных разбирательствах в ФРГ. По принятому в этой стране четыре года назад закону, Google и прочие поисковики обязаны платить немецким издательствам за публикации с использованием их материалов в поисковой выдаче. В американском IT-гиганте закон исполнять отказались, сославшись на то, что власти ФРГ не уведомили о нем структуры Евросоюза. 

Надо заметить, что в нашей стране регулированием деятельности в этой сфере начали заниматься позже, чем в европейских государствах, США и Канаде. 

В августе 2016 года российская Федеральная антимонопольная служба наложила на Google штраф в размере 438,1 миллионов рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке магазинов мобильных приложений в РФ.

В ноябре прошлого года ведомство оштрафовало корпорацию на 1 миллион рублей за неисполнение предписания. Такие штрафы ФАС намерена накладывать каждые 2-3 недели.

Как отмечал глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев, при обращении в суд за принудительным исполнением предписания дело перейдет в сферу Уголовного кодекса, и тогда топ-менеджеры компании могут лишиться свободы на срок до двух лет.

21 февраля этого года ФАС намерена принять решение о размере второго штрафа за неисполнение предписания.

Напомним, в декабре 2016 года на сайте Совета безопасности России была опубликована новая стратегия развития информационного общества.

Документ призван стать основой для формирования цифровой экономики, которая подразумевает в том числе предоставление гражданам широкого спектра услуг в электронной форме.

Одним из приоритетов стратегии является "обеспечение технологической и производственной независимости и информационной безопасности". При этом подчеркивается, что права и свободы граждан по доступу к информации будут соблюдены, сохранены традиционные и привычные людям формы получения товаров и услуг.

Национальные интересы в сфере цифровой экономики предполагается отстаивать при помощи целого ряда механизмов. В их числе, например, создание условий для работы крупных отечественных IT-компаний, поддержка выхода на зарубежные рынки продукции и услуг российских предприятий, подготовка законодательных механизмов защиты конкуренции, выравнивание налоговых условий.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Салаты по-корейски
Рецепты
Салаты по-корейски
Каши, которые не полнят
Красота
Каши, которые не полнят
Комментарии
Актуальная аналитика
Азия
Трамп и Нетаньяху взрывают Палестину
Российское кино
Карен ШАХНАЗАРОВ: "Истинное кино только начинается"
Министерство обороны
Как "примитивный" русский корабль поставил на уши США
Читательский топ
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Венгрия любит Россию за энергию
Иностранные банки поспешно "сливают" рубль
Валерий КИСТАНОВ: "Отдадим Курилы Японии - их сразу захватят США"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"

Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
США и Канада
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Восточная Европа
Венгрия любит Россию за энергию
Экономика
Иностранные банки поспешно "сливают" рубль
Мир
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"

Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
ЭКСПЕРТЫ: Развал Украины. Помочь или подождать?
Украина
ЭКСПЕРТЫ: Развал Украины. Помочь или подождать?
США и Канада
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Партии
Символ веры Каспарова: "США - сияющий город на холме"
Мир
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"

Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Кто допишет таблицу Менделеева?
Чаепития в Академии
Кто допишет таблицу Менделеева?
Мир
"Вы подплыли - мы прилетели": ВКС России снова напугали Пентагон
США и Канада
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Дмитрий Нерсесов Трамп и Нетаньяху взрывают Палестину Дмитрий Нерсесов Степан Корнеев Вулканы сгубили динозавров раньше, чем астероид Степан Корнеев Юрий Носовский Мигранты: лечить нельзя выслать Юрий Носовский
Комментарии
вячеслав судаков Российский МиГ-31 сбивает космические спутники. ВИДЕО
Syl Stall С хунтой пора кончать: лидеры ДНР и ЛНР анонсировали освобождение Донбасса военным путем
vkontakte_297199482 Путин: повышение реальных доходов населения - одна из ключевых задач
seriiejik Юрий КОТ: То, что сегодня происходит с Украиной, дело рук таких мерзавцев, как Семенченко
Дмитрий 3 Российский МиГ-31 сбивает космические спутники. ВИДЕО
Александр Хорошилов(Одноклассники) Российский МиГ-31 сбивает космические спутники. ВИДЕО
vkontakte_335414645 Российский МиГ-31 сбивает космические спутники. ВИДЕО
vkontakte_378129471 Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Геннадий Ветров Российский МиГ-31 сбивает космические спутники. ВИДЕО
Геннадий Ветров Российский МиГ-31 сбивает космические спутники. ВИДЕО
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?