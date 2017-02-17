Россия приготовила Украине трибунал за геноцид

Следственный комитет России собрал доказательства преступлений киевских властей против мирного населения на востоке Украины. Дела по факту обстрелов и бомбежек возбуждаются с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе. Материалы могут быть в дальнейшем направлены в международные суды либо специально созданный трибунал.

"Такие преступления не имеют срока давности. И наши следователи примут все возможные меры, чтобы рано или поздно как исполнители этих преступлений против мирного населения, так и те, кто отдавал приказы, понесли заслуженное наказание", — рассказали "Известиям" в СК.

В ведомстве сообщили, что в ходе следствия получены неопровержимые доказательства совершения многочисленных преступлений против мира и безопасности человечества.

"Собранные доказательства свидетельствуют о массовых нарушениях прав и свобод человека и продолжающейся на протяжении длительного времени на территории юго-востока Украины гуманитарной катастрофе, вызванной преступными действиями украинской военщины", — считают в СКР.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", жители Донбасса собирают подписи под обращениям к президентам России, США и канцлеру Германии. В петиции люди призывают остановить огонь на территории ЛНР и ДНР. За несколько дней ее подписали больше 150 тысяч человек.

Как подчеркнул председатель Народного Совета ЛНР Владимир Дегтяренко, исполнилось уже два года с момента подписания Минских соглашений, и за это время украинская сторона не выполнила ни одного пункта договоренностей.

Накануне президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ, заявил, что Киев делает ставку на силовое решение конфликта в Донбассе.

"Мы видим и серьёзное обострение ситуации на юго-востоке Украины в последнее время, цель этих попыток, цель этого обострения очевидная — сорвать Минские соглашения. Сегодняшние власти на Украине явно не готовы к мирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение", — заявил глава государства.

Напомним, в 2015-м лидеры Донецкой и Луганской народных республик обратились к Совету Безопасности ООН с требованием учредить международный трибунал для расследования действий властей Украины и карательных войск в Донбассе. О чудовищных действиях Киева на территории Новороссии заявляли даже не российские СМИ, а международные правозащитные организации, западные журналисты, политики и дипломаты — и даже США были вынуждены попросить Украину не уничтожать мирное население столь тяжелым оружием.

В этом году власти Крыма подготовили проект резолюции в ООН о нарушениях прав человека в республике в период, когда Крым был частью Украины.

А недавно о пытках в Донбассе заявила мониторинговая миссия ООН по правам человека. В ее докладе говорится об использовании сексуального насилия в качестве пыток. Отмечается, что насилие использовалось для наказания, унижения, а также чтобы добиться признательных показаний или получить право на собственность. Семьям жертв угрожали.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!