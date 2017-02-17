Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Россия приготовила Украине трибунал за геноцид

Мир

Следственный комитет России собрал доказательства преступлений киевских властей против мирного населения на востоке Украины. Дела по факту обстрелов и бомбежек возбуждаются с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе. Материалы могут быть в дальнейшем направлены в международные суды либо специально созданный трибунал.

359666.jpeg

"Такие преступления не имеют срока давности. И наши следователи примут все возможные меры, чтобы рано или поздно как исполнители этих преступлений против мирного населения, так и те, кто отдавал приказы, понесли заслуженное наказание", — рассказали "Известиям" в СК.

В ведомстве сообщили, что в ходе следствия получены неопровержимые доказательства совершения многочисленных преступлений против мира и безопасности человечества.

"Собранные доказательства свидетельствуют о массовых нарушениях прав и свобод человека и продолжающейся на протяжении длительного времени на территории юго-востока Украины гуманитарной катастрофе, вызванной преступными действиями украинской военщины", — считают в СКР.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", жители Донбасса собирают подписи под обращениям к президентам России, США и канцлеру Германии. В петиции люди призывают остановить огонь на территории ЛНР и ДНР. За несколько дней ее подписали больше 150 тысяч человек.

Как подчеркнул председатель Народного Совета ЛНР Владимир Дегтяренко, исполнилось уже два года с момента подписания Минских соглашений, и за это время украинская сторона не выполнила ни одного пункта договоренностей.

Накануне президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ, заявил, что Киев делает ставку на силовое решение конфликта в Донбассе.

"Мы видим и серьёзное обострение ситуации на юго-востоке Украины в последнее время, цель этих попыток, цель этого обострения очевидная — сорвать Минские соглашения. Сегодняшние власти на Украине явно не готовы к мирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение", — заявил глава государства.

Напомним, в 2015-м лидеры Донецкой и Луганской народных республик обратились к Совету Безопасности ООН с требованием учредить международный трибунал для расследования действий властей Украины и карательных войск в Донбассе. О чудовищных действиях Киева на территории Новороссии заявляли даже не российские СМИ, а международные правозащитные организации, западные журналисты, политики и дипломаты — и даже США были вынуждены попросить Украину не уничтожать мирное население столь тяжелым оружием.

В этом году власти Крыма подготовили проект резолюции в ООН о нарушениях прав человека в республике в период, когда Крым был частью Украины.

А недавно о пытках в Донбассе заявила мониторинговая миссия ООН по правам человека. В ее докладе говорится об использовании сексуального насилия в качестве пыток. Отмечается, что насилие использовалось для наказания, унижения, а также чтобы добиться признательных показаний или получить право на собственность. Семьям жертв угрожали.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Украина атакует Донбасс оружием массового поражения
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Салаты по-корейски
Рецепты
Салаты по-корейски
Каши, которые не полнят
Красота
Каши, которые не полнят
Комментарии
Актуальная аналитика
Азия
Трамп и Нетаньяху взрывают Палестину
Российское кино
Карен ШАХНАЗАРОВ: "Истинное кино только начинается"
Министерство обороны
Как "примитивный" русский корабль поставил на уши США
Читательский топ
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Венгрия любит Россию за энергию
Иностранные банки поспешно "сливают" рубль
Валерий КИСТАНОВ: "Отдадим Курилы Японии - их сразу захватят США"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"

Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
США и Канада
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Восточная Европа
Венгрия любит Россию за энергию
Экономика
Иностранные банки поспешно "сливают" рубль
Мир
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"

Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
ЭКСПЕРТЫ: Развал Украины. Помочь или подождать?
Украина
ЭКСПЕРТЫ: Развал Украины. Помочь или подождать?
США и Канада
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Партии
Символ веры Каспарова: "США - сияющий город на холме"
Мир
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"

Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Кто допишет таблицу Менделеева?
Чаепития в Академии
Кто допишет таблицу Менделеева?
Мир
"Вы подплыли - мы прилетели": ВКС России снова напугали Пентагон
США и Канада
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Дмитрий Нерсесов Трамп и Нетаньяху взрывают Палестину Дмитрий Нерсесов Степан Корнеев Вулканы сгубили динозавров раньше, чем астероид Степан Корнеев Юрий Носовский Мигранты: лечить нельзя выслать Юрий Носовский
Комментарии
вячеслав судаков Российский МиГ-31 сбивает космические спутники. ВИДЕО
Syl Stall С хунтой пора кончать: лидеры ДНР и ЛНР анонсировали освобождение Донбасса военным путем
vkontakte_297199482 Путин: повышение реальных доходов населения - одна из ключевых задач
seriiejik Юрий КОТ: То, что сегодня происходит с Украиной, дело рук таких мерзавцев, как Семенченко
Дмитрий 3 Российский МиГ-31 сбивает космические спутники. ВИДЕО
Александр Хорошилов(Одноклассники) Российский МиГ-31 сбивает космические спутники. ВИДЕО
vkontakte_335414645 Российский МиГ-31 сбивает космические спутники. ВИДЕО
vkontakte_378129471 Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Геннадий Ветров Российский МиГ-31 сбивает космические спутники. ВИДЕО
Геннадий Ветров Российский МиГ-31 сбивает космические спутники. ВИДЕО
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?