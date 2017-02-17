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Источник Правда.Ру

Британия и Франция договорились дружить против России

Мир

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, что "страна покидает ЕС, а не Европу" и обозначила, как будут складываться отношения с Францией и другими государствами. Мэй дала интервью французскому изданию "Фигаро".

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Фото: AP

Премьер считает, что торговый договор между ЕС и Великобританией не должен обсуждаться до окончания процедуры ее выхода из союза.

Мэй напомнила, что британские компании ответственны за 230 000 рабочих мест во Франции, в то время как французские — за 370 000 рабочих мест в Великобритании, и не стоит эти полмиллиона рабочих мест подвергать риску.

Кроме того, по словам Мэй, Британия будет стоять с Францией "плечом к плечу в защите от угроз". Надо ли объяснять, какую угрозу страны имеют в виду. Но Мэй подчеркнула, что будет "оказываться совместное давление на Россию в связи с её агрессивными и дестабилизирубщими действиями на востоке Украины".

Другими словами, несмотря на Brexit Британия намерена и далее мудро управлять оборонной и внешней политикой Европы.

О "российской угрозе" написало и издание The Guardian. Оно опубликовало статью, в которой заявило, что Путин является серьезной угрозой существованию всей Европы.

"Цель Путина — содействовать распаду Евросоюза, а добиться этой цели быстрее всего он сможет, наводнив Европу сирийскими беженцами", — пишет издание.

Также автор статьи заявил, что популярность президента России Владимира Путина основана "на договоре" с гражданами — он обеспечивает населению стабильность и рост. По мнению издания, действуя в рамках договора, Путин якобы "разрушает" ЕС беженцами и "разобщает" Европу, чтобы та отменила санкции в отношении России.

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