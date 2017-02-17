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Источник Правда.Ру

Hufflington Post назвал США главной угрозой миру

Мир

Главную угрозу в мире представляет вовсе не Россия, как любят писать западные СМИ, а США. Обозреватель The Huffington Post Дэн Ковалик в своей статье отмечает, что на протяжении ХХ века Америка "была куда более жестокой и кровожадной", чем Россия.

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"Хотя я прекрасно понимаю, что военно-промышленному комплексу выгодно демонизировать Россию, чтобы оправдать наши и без того чрезмерные военные расходы, — пишет Дэн Ковалик, — я всё же несколько опешил, когда увидел, с какой готовностью большинство либералов принимают эту демонизацию и даже ей способствуют".

Он отмечает, что у США свыше 800 военных баз по всему миру, тогда как у России всего одна база за пределами постсоветского пространства — в Сирии.

К слову, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что негативные публикации в американской прессе о России только мешают ему поладить с нашей страной.

"Я люблю договариваться, я хорошо это делаю, мне все это нравится. Возможно, мне не удастся договориться с Путиным. Но я хочу вам сказать, что фальшивые сообщения СМИ, подготовленные вами, ужасные, фальшивые сообщения только осложняют работу над тем, чтобы договориться с Россией", — заявил он на пресс-конференции в Вашингтоне.

То, что в мире считают угрозой совсем не Россию, а США, свидетельствуют социологические данные. Например, в конце 2013 года Международный исследовательский центр Гэллапа опросил 70 тысяч человек из 65 стран мира, чтобы узнать, какое государство, по мнению жителей планы, наиболее опасно для сохранения мира.

В результате опроса оказалось, что 24% жителей планеты убеждены, что наибольшую опасность для всего мира несут США. При этом государства, входящие в, так называемую, "Ось зла", по мнению землян, почти безобидны в сравнении с "оплотом демократии, мира и порядка".

Также недавно был проведен опрос в США, который показал, что треть жителей считают РФ дружественным государством и союзником.

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«Российская угроза» - залог стабильной экономики США
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