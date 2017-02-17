WikiLeaks: ЦРУ нагло вмешивалось во французские выборы

Американская разведка внедрила своих агентов во Франции в 2012 году, перед выборами президента этой страны. Сотрудники ЦРУ должны были следить за основными политическими партиями Франции. Такую информацию обнародовали на сайте WikiLeaks.

Фото: AP

Слежка велась и за тогдашним президентом Николя Саркози и нынешним лидером страны Франсуа Олландом. Агенты собирали данные о предвыборной программе партий, о партийных лидерах, происходящих внутри партий процессов, взгляде на США и т. д.

Как ранее писала "Правда.Ру", в 2013 году благодаря сенсационным признаниям Эдварда Сноудена вскрылись факты прослушки германского канцлера и других европейских политиков американскими спецслужбами, что вызвало возмущение в Европе, но не повлекло значительного охлаждения в отношениях стран. По мнению ряда экспертов, Штаты продолжают оказывать давление на Германию даже после падения Берлинской стены и ликвидации ГДР, пользуясь статусом победившей страны спустя 70 лет после окончания Второй мировой войны.

Кроме того, в Америке считают, что имеют право вершить судьбы страны мира и вмешиваться в международные дела, в чем открыто признаются. Об этом заявлял экс-президент США Барак Обама. Говорил об этом и бывший глава Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен. "Америка должна быть мировым полицейским", — утверждает он. Лишь только тогда, твердит Расмуссен, когда США будут качественно исполнять роль мирового жандарма, в котором так "нуждается мир", все проблемы будут решены.

При этом США продолжают бездоказательно обвинять Россию во вмешательстве в свои выборы, предоставляя доклады, над которыми смеются и наши, и зарубежные эксперты — те же сотрудники WikiLeaks.

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