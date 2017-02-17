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Источник Правда.Ру

ЭКСПЕРТЫ: Пентагон готовится повысить ставки в Сирии

Мир

По сообщениям американской печати, Пентагон "может рекомендовать" президенту Трампу направить в Сирию наземные войска США. Формулировка крайне обтекаемая, однако она оставляет мало сомнений в том, что новая американская администрация начинает реальную "пробу сил" на Ближнем Востоке.

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Фото: AP

Пока опрошенные Pravda.ru эксперты не склонны воспринимать заявления военного ведомства США как декларацию о действительных намерениях. Так, по мнению президента центра стратегических исследований "Россия-Исламский мир" Шамиля Султанова, "это пока вброс, даже не проект, не предложение. Это вброс. Они хотят посмотреть, кто как отреагирует на это. За этим пока ничего нет, нет никакого реального плана".

При этом обращает на себя внимание выбор момента для подобного "вброса". Только что завершились первые официальные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетанияху. На итоговой пресс-конференции Трамп выступил с рядом заявлений, которые свидетельствуют о его готовности самым существенным образом пересмотреть подходы Белого дома к важнейшим ближневосточным проблемам. Так, он отказался от однозначной приверженности формуле "два государства для двух народов" для урегулирования израильско-палестинского конфликта. Кроме того, Трамп выдвинул идею создания некоего союза Израиля с рядом арабских стран.

Не менее важно и то, что "вброс" со стороны Пентагона последовал в преддверии встречи в Баку председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Джозефа Данфорда и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Это — первая встреча руководителей генштабов двух крупнейших и сильнейших мировых держав за долгий период времени, и вполне вероятно, что американская сторона достаточно прозрачно дала понять: "возможные рекомендации" о вводе наземных войск США в Сирию будут одним из обсуждаемых вопросов.

В то же время эксперты подчеркивают, что в действительности американские военные в Сирии уже присутствуют. И Шамиль Султанов, и эксперт по проблемам Центральной Азии и Ближнего Востока в Центре аналитических исследований Семен Багдасаров оценивают количество американских спецназовцев на территории САР в 150-200 человек. Речь идет о военспецах и советниках, которые уже давно работают на севере страны, помогая курдским формированиям.

Так что в реальности речь может идти о наращивании и расширении географии американского военного присутствия. "Администрация Обамы воздерживалась от этого, — говорит Шамиль Султанов, — поскольку это могло привести к спонтанной эскалации". Однако Трамп может видеть опасность в другом, а именно — в том, что декларированные им цели победы над ИГИЛ ("Исламское государство", организация запрещена в России) могут быть достигнуты без участия Америки.

Трамп попросту боится, что коалиция, созданная Россией с участием Ирана и Турции, добьется победы над террористами быстрее и без помощи американского оружия. Это станет помимо прочего сильнейшим ударом по его и без того весьма шатким позициям внутри самих США. А частности, поэтому, например, Шамиль Султанов видит в заявления Пентагона "чисто политический шаг, направленный на поддержку шатающегося положения Трампа внутри страны. Трамп обещал борьбу с террористами? Да. Вот, пожалуйста, он уже делает, обсуждает и прочее".

Со своей стороны, Семен Багдасаров также полагает, что цель Трампа — показать, что именно американцы сыграли ключевую роль в разгроме "Исламского государства" на территории Сирии, взяв Ракку. Учитывая принципиальную важность этой задачи, эксперт не сомневается, что Трамп готов "пойти напролом" в случае, если его намерения натолкнутся на противодействие России и ее союзников, прежде всего Ирана.

А в том, что такое противодействие будет, не сомневается никто. И даже если, как предполагает Семен Багдасаров, Россия может с пониманием отнестись к намерениям Вашингтона, видя в них хорошую возможность наладить практическое сотрудничество в борьбе с терроризмом; Иран будет настроен крайне антиамерикански. В Тегеране вряд ли согласятся забыть, что Дональд Трамп настойчиво обвиняет ИРИ в поддержке терроризма, грозится выйти из "ядерной сделки" и заявляет о планах создания израильско-арабского антииранского блока.

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