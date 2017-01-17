Путин раскрыл заказчиков компромата на Трампа

Люди, заказавшие доклад о якобы существующем в России компромате против избранного президента США Дональда Трампа, "хуже, чем проститутки", заявил президент России Владимир Путин.

Фото: AP

Напомним, телекомпания CNN 10 января со ссылкой на сведения, будто бы полученные от должностных лиц США, сообщила, что на состоявшемся спецбрифинге в Нью-Йорке руководители американских разведведомств ознакомили Трампа с якобы имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб информации личного и финансового характера, дискредитирующей избранного президента США. Кроме того, Трампа обвинили в том, что он встречался в России с девушками легкого поведения.

Путин назвал сообщения о компромате "очередной фальшивкой". "У нас спецслужбы не гоняются за каждым американским миллиардером", — отметил он. Путин также отметил, что не знаком с Трампом, но не имеет каких-либо оснований нападать на него или защищать, передает РИА Новости.

По словам российского лидера, все действия Белого дома наносят ущерб только самим Соединённым Штатам.

— Что мы наблюдаем в Соединённых Штатах? Мы наблюдаем продолжающуюся острую внутриполитическую борьбу, несмотря на то, что выборы президента завершены и они завершились убедительной победой господина Трампа, — отметил российский лидер во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Ранее Барак Обама под конец своего президентского срока продлил на год режим действия санкций против России, введенный из-за ситуации на Украине.

Путин отметил, что есть категория людей, которая уходит, не прощаясь, "из уважения к сложившейся обстановке, ситуации", а есть другая — те, кто "бесконечно" прощаются, но не уходят.

"Уходящая администрация, по-моему, относится ко второй категории", — отметил он.

Несмотря на попытки уходящей администрации США подорвать отношения России с командой Трампа, сам миллиардер своей симпатии в нашей стране и лично Владимиру Путину не скрывает. Как заявил советник американского политика по связям с бизнесом Энтони Скарамуччи, избранный президент США испытывает колоссальное уважение к президенту России.

"Я могу сказать, что он испытывает огромное уважение к канцлеру Ангеле Меркель. Он испытывает колоссальное уважение к канцлеру и к президенту Путину", — сказал Скарамуччи на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Также Дональд Трамп назвал условие снятия антироссийских санкций. В интервью The Wall Street Journal, Дональд Трамп заявил, что не видит причин продолжать санкционное давление на Россию, если страны найдут взаимопонимание по борьбе с терроризмом и другим проблемам. "Если вы можете работать вместе и Россия помогает нам, почему бы не отменить санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?", — отметил он.

К слову, в США признали: антироссийские санкции возымели обратное действие. Советник Трампа Энтони Скарамуччи выразил мнение, что санкции США в отношении России скорее сплотили российский народ вокруг своего президента Владимира Путина.

"Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции, скорее всего, сплотили вашу нацию вокруг президента", — цитирует его ТАСС.

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