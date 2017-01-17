Люди, заказавшие доклад о якобы существующем в России компромате против избранного президента США Дональда Трампа, "хуже, чем проститутки", заявил президент России Владимир Путин.
Напомним, телекомпания CNN 10 января со ссылкой на сведения, будто бы полученные от должностных лиц США, сообщила, что на состоявшемся спецбрифинге в Нью-Йорке руководители американских разведведомств ознакомили Трампа с якобы имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб информации личного и финансового характера, дискредитирующей избранного президента США. Кроме того, Трампа обвинили в том, что он встречался в России с девушками легкого поведения.
Путин назвал сообщения о компромате "очередной фальшивкой". "У нас спецслужбы не гоняются за каждым американским миллиардером", — отметил он. Путин также отметил, что не знаком с Трампом, но не имеет каких-либо оснований нападать на него или защищать, передает РИА Новости.
По словам российского лидера, все действия Белого дома наносят ущерб только самим Соединённым Штатам.
— Что мы наблюдаем в Соединённых Штатах? Мы наблюдаем продолжающуюся острую внутриполитическую борьбу, несмотря на то, что выборы президента завершены и они завершились убедительной победой господина Трампа, — отметил российский лидер во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном.
Ранее Барак Обама под конец своего президентского срока продлил на год режим действия санкций против России, введенный из-за ситуации на Украине.
Путин отметил, что есть категория людей, которая уходит, не прощаясь, "из уважения к сложившейся обстановке, ситуации", а есть другая — те, кто "бесконечно" прощаются, но не уходят.
"Уходящая администрация, по-моему, относится ко второй категории", — отметил он.
Несмотря на попытки уходящей администрации США подорвать отношения России с командой Трампа, сам миллиардер своей симпатии в нашей стране и лично Владимиру Путину не скрывает. Как заявил советник американского политика по связям с бизнесом Энтони Скарамуччи, избранный президент США испытывает колоссальное уважение к президенту России.
"Я могу сказать, что он испытывает огромное уважение к канцлеру Ангеле Меркель. Он испытывает колоссальное уважение к канцлеру и к президенту Путину", — сказал Скарамуччи на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
Также Дональд Трамп назвал условие снятия антироссийских санкций. В интервью The Wall Street Journal, Дональд Трамп заявил, что не видит причин продолжать санкционное давление на Россию, если страны найдут взаимопонимание по борьбе с терроризмом и другим проблемам. "Если вы можете работать вместе и Россия помогает нам, почему бы не отменить санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?", — отметил он.
К слову, в США признали: антироссийские санкции возымели обратное действие. Советник Трампа Энтони Скарамуччи выразил мнение, что санкции США в отношении России скорее сплотили российский народ вокруг своего президента Владимира Путина.
"Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции, скорее всего, сплотили вашу нацию вокруг президента", — цитирует его ТАСС.
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