Аваков поручил вернуть Крым и Донбасс в этом году

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков дал задачу на год: восстановить суверенитет в Донбассе и вернуть Крым. По его словам, этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники.

Глава украинского МВД отметил, что это не долгосрочная миссия, а задача ближайшего времени. "После разработки плана и постановки задач в течение двух недель необходимо будет обеспечить контроль над государственной границей", — цитирует его ТАСС.

Сегодня стало известно, что Украина обратилась с иском с Международный суд ООН. Цель Киева — "привлечь РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение её незаконной агрессии против Украины".

Киев настаивает на том, что Москва "предоставляет вооружение и другие виды помощи незаконным вооружённым формированиям", которые, по словам украинских властей, совершили "ряд актов терроризма". К этим терактам Киев относит крушение "самолёта малайзийских авиалиний рейса MH17, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса недалеко от Волновахии смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове".

Между тем эксперты говорят, что перспектива у дела сомнительная. По словам президента Российской Ассоциации Международного Права Анатолия Капустина, Украина должна будет предоставить много реальных доказательств, а не просто сыпать заявлениями.

— Никаких зацепок для такого полномасштабного доказательства своих утверждений Украина не имеет. Поэтому, я думаю, по истечении нескольких лет судьба этого иска будет такой же, как и у обращения Грузии, которая, правда, подавала иск не по финансированию, а по конвенции дискриминации в международный суд, — сказал он.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, Киев дал оптимистичный прогноз: вернуть контроль над всей территорией Донбасса до середины 2018 года. Об этом заявил замминистра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Мои ожидания оптимистичны. В следующем году Украина вернет Донбасс… Очень надеюсь, что это произойдет уже в следующем году, максимум — к середине 2018 года. Правда, критически важно сохранить поддержку Европы и Соединенных Штатов", — написал Тука.

По мнению замминистра, Киеву удастся вернуть неподконтрольные территории на своих условиях и реализовать "свой сценарий возвращения оккупированных территорий".

Позже президент Украины Петр Порошенко отметил, что Киев поддерживает идею провести в регионе местные выборы на основании украинского законодательства. В администрации Порошенко отвергли возможность "торговли территориями" со стороны Украины.

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