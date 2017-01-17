Трамп приручил саудитов

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Саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр заявил, что Саудовская Аравия с оптимизмом ожидает прихода к власти Дональда Трампа, приветствует его стремление вернуть Америке былое влияние в мире и надеется на сотрудничество во всех важных сферах.

Что кроется за таким заявлением? На вопросы Правды.Ру отвечает востоковед, автор книги о современной Саудовской Аравии, журналист-международник Константин Дударев.

— Какой будет новая конфигурация? У кого какие рычаги?

— Это заявление Джубейра является довольно неожиданным в свете той позиции, которую занимала Саудовская Аравия в отношении прихода Трампа к власти. Саудовцы, как и власти многих стран в мире, поддерживали Хиллари Клинтон и были уверены в том, что именно она придет к власти.

Дело в том, что заявления Трампа несколько диссонировали с позицией Саудовской Аравии по сирийскому конфликту. Трамп заявил, что главная задача, которую нужно решить в Сирии, это уничтожить ИГИЛ, а не стремиться свергнуть президента Башара Асада. Но именно свержение президента Асада, которого саудиты считают нелегитимным, было и до сих пор остается, как они заявляют, их главной целью в Сирии.

Поэтому комментарии саудовской прессы до недавнего времени были скорее антитрамповскими. Чувствовалось, что руководство Саудовской Аравии вырабатывало свою позицию в отношении нового президента, во властных кругах было определенное молчание.

Нынешнее заявление Джубейра — это первая формулировка позиции Саудовской Аравии в отношении прихода к власти Трампа. На мой взгляд, та позиция, которую сформулировал Джубейр, является реалистичной. Это результат того, что руководство переосмыслило свою негативную в прошлом точку зрения в отношении Трампа и заняло гораздо более конструктивную позицию, намереваясь сотрудничать с ним и считая, что у него совпадают задачи в отношении того, чтобы в конечном итоге прийти к миру в Сирии.

К тому же Саудовская Аравия приветствует слова Трампа о необходимости сдерживать Иран. То есть она вынуждена принять существующую реальность и как-то подстраиваться под нее. Об этом говорит и осторожная, но все-таки поддержка предстоящей 23 января встречи в столице Казахстана Астане руководителей России, Ирана, Турции и других государств по Сирии. В частности, Джубейр заявил осторожно о том, что встреча в Астане как попытка прекращения огня в Сирии сама по себе имеет право на существование. Однако она не должна восприниматься как отказ от поддержки саудитами умеренной оппозиции в Сирии.

— Что будет с экономикой, а также с военными альянсами, коалицией?

— Что касается экономики, то здесь, мне кажется, ситуация довольно ясна, и она не меняется. Сейчас все самые крупные саудовские компании являются полностью государственными, включая и крупнейшую в мире нефтегазовую корпорацию "Саудионанка", а также другие компании, такие как, например, Саудовская электрическая компания, Саудовская корпорация по опреснению морской воды, Корпорация основных отраслей промышленности.

Разговоры о необходимости их приватизации велись на протяжении более чем 20 лет. Саудовская Аравия понесла очень ощутимые потери в ходе борьбы за сохранение своей доли на мировом рынке нефти. Для нее не осталось вопроса о том, какую политику проводить в области экономики. Стало совершенно ясно, что необходимо отказываться от прежней экономической модели, которая была целиком основана на использовании доходов от нефти, и срочно приступать к реформированию экономики с тем, чтобы создать полноценную диверсифицированную экономику. А для этого необходимо создать не только какие-то новые предприятия, но и целые отрасли промышленности, которые бы обеспечивали продвижение, поступательное развитие экономики страны. И здесь решение было принято: был утвержден всеми властными структурами план экономических реформ, который называется "Видение 2030".

Что касается решений, принятых Конгрессом США, которые дают право американцам, пострадавшим от террористической атаки на башни ВТО, требовать компенсацию с саудовцев, то вскоре сами конгрессмены спохватились и признали, что оно не совсем сбалансировано и требует пересмотра по целому ряду позиций. Потому что оно дает право другим государствам требовать с США компенсации за ущерб, который их армия нанесла в различных странах, прежде всего на Ближнем Востоке. Этот ущерб может значительно превзойти тот, который США считают вправе потребовать от саудовцев. Насколько я знаю, сейчас пока до пересмотра решения руки у конгрессменов не дошли, но Саудовская Аравия также не педалирует эту тему, давая возможность американцам самим переосмыслить это, принять какие-то поправки или, может быть, вообще отказаться от этого решения. И в этом плане они рассчитывают на Дональда Трампа.

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