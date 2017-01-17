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Источник Правда.Ру

Саудовская Аравия готова присягнуть Трампу?

Мир

Прихода к власти нового, 45-го президента США Дональда Трампа, с оптимизмом ожидает Саудовская Аравия, приветствуя его стремление вернуть Америке былое мировое влияние. Об этом заявил саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр во время визита в Париж.

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Фото: U.S. Army Security Assistance Comm

«Мы оптимистично настроены в отношении администрации Трампа и надеемся на сотрудничество с ней во всех важных для обеих стран», - сказал он.

По словам главы МИД Саудовской Аравии, кроме стремления «восстановить роль Америки в мире», Эр-Рияд также «абсолютно» поддерживает желание избранного президента США победить ИГИЛ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная в России) и «сдержать Иран», передает агентство Reuters.

«Цели, которые мы хотели бы достигнуть, совпадают. У нас могут быть разногласия о том, как их достичь, но мы созвучны в том, что должно быть сделано, и это не изменится», - сказал Адель аль-Джубейр.

Основной соперник Саудовской Аравии в борьбе за сферы влияния в мусульманском мире Ближнего Востока - это Иран. А во время своей предвыборной кампании избранный президент США Дональд Трамп пообещал разорвать ядерное соглашение с Ираном, подписанное в 2015 году. Официальные представители Ирана заявили, что его ядерная программа носит мирный характер и что выполняются все обязательства, указанные в ядерном соглашении.

Саудовская Аравия является одним из ключевых союзников США на Ближнем Востоке с 1980-х годов. Несмотря на то, что новым президентом Соединенных Штатов избран республиканец Дональд Трамп, во многом «полная противоположность» уходящему президенту Бараку Обаме, отношения между двумя государствами в ближайшее время вряд ли претерпят кардинальные изменения.

О том, как к новому президенту США отнесутся в Саудовской Аравии и Катаре, представители которых, как известно, вкачали много денег в избирательную кампанию Клинтон, Pravda.Ru рассказал президент Центра стратегических исследований "Россия-Исламский мир" Шамиль Султанов:

- Я хочу вам сказать, что политика США на Ближнем Востоке это не политика Барака Обамы или Буша и так далее. Это  политика определенной системы, определенного альянса политических элит США. Поэтому, резких разворотов я здесь не ожидаю. Во всяком случае, могу однозначно сказать, что никаких революционных поворотов в ближайшие 6-9 месяцев здесь не произойдет, а может быть даже дольше.

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Темы США Дональд Трамп Саудовская Аравия
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