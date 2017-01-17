Лавров: Мир оказался не готов к борьбе с терроризмом

17 января глава российского МИДа Сергей Лавров дает большую пресс-конференцию. Министр уже назвал главную международную угрозу 2016 года. Ей стал терроризм.

"Угрозы за истекший год не уменьшились, — цитирует Лаврова РИА Новости. — Угроза терроризма приобрела системный характер. То, что международное сообщество не может сплотиться, как сказал, выступая в ООН, президент РФ Владимир Путин, чтобы создать единый фронт борьбы с терроризмом, вызывает серьезную озабоченность и сожаление".

По его мнению, такому объединению усилий препятствует ряд причин. "Эта проблема накладывается на базовые противоречия между объективной тенденцией формирования многополярного мира с одной стороны и действиями тех, кто пытается цепляться за отжившую концепцию многополярности", — пояснил глава МИД РФ.

Другой причиной Лавров назвал противоречия в базовых принципах внешней политики различных стран. "Это прагматизм, хорошо и правильно понятые национальные интересы, или мессианство, стремление распространять свои ценности по всему миру, причем в том виде, как они сложились у этой группы государств", — отметил Лавров.

Высказался глава МИДа и об ожидания в отношении избранного президента Штатов Дональда Трампа. По словам Лаврова, заявления Трампа и его сторонников говорят о том, что они не будут использовать двойные стандарты в борьбе с терроризмом. Однако министр подчеркнул, что, говоря об ожиданиях в отношении администрации Трампа, не стал бы впадать ни в одну, ни в другую крайность.

Напомним, ранее о сплочении для борьбы с терроризмом заявил кандидат в госсекретари США Рекс Тиллерсон. Он отметил, что США изучат варианты относительно возможного сотрудничества с Россией.

Он отметил, что сотрудничество США и РФ должно строиться с учетом взаимных интересов, при этом Вашингтон будет продолжать исполнять свои обязательства перед союзниками и Россия должна это понимать.

"Кооперация с Россией должна быть построена на взаимных интересах, насколько возможно. Таких, как сокращение распространения глобального терроризма. Но мы должны продолжать отстаивать интересы США и наших союзников. Россия должна знать, что мы будем исполнять наши обязательства перед нашими союзниками, и Россия должна понимать это", — сказал Тиллерсон.

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