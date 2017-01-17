Европейские СМИ: Здесь готовится война, снова окружают Россию

В Северную Германию, вместе с американскими танками, снова вернулась холодная война. Все почти как раньше: неделю назад на немецкий берег сошли более четырех тысяч солдат из США и выгрузили более двух тысяч единиц вооружения, чтобы "защитить Европу от России".

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Однако немало немцев опасаются, что что Пентагон может своими действиями спровоцировать мировую войну. "Здесь готовится война", — заявил депутат Бундестага от левых Герберт Беренс, 62 года. Об этом в своем материале для Süddeutsche Zeitung пишет обозреватель Петер Бургхардт.

Уже более недели танковая бригада американской армии движется по направлению к Польше и Прибалтике, на грузовых машинах и в железнодорожных вагонах она пересекла уже несколько земель Германии. Третья бригада четвертой пехотной дивизии из Форта Карсонав Колорадо усилит восточную границу Европы к западу от России.

Операция "Atlantic Resolve" считается "ответом Вашингтона"на возвращение Крыма в Россию и на конфликт на Украине. В не меньшей степени Польша, Эстония или Латвия боятся Владимира Путина, пишет автор материала. Это одно из самых крупных передвижений американской армии на европейской земле за последние десятилетия. На пути американских военных находились несколько германских городов. Город Остерхольц-ШармбекГерберта Беренса — один из них.

Так уже было, хотя и довольно давно: в 1958 году американцы точно так же отправляли свои грузы после Второй мировой войны.

В мае 2016 года городская администрация сообщила, что "последним пока еще активным реликтом США времен холодной войны в Бремерхафене" является история. Здание 1 бывшей казармы "Карл-Шульц" было закрыто и снесено; это был фахверковый дом, из которого AFN (радиостанция американских войск — прим. пер.) вела свои передачи, а в конце там размещалась последняя часть американских войск в Северной Германии.

Потом на этом месте построили железнодорожный вокзал гавани. А теперь? Всего через восемь месяцев после эпохального события в Бремерхафен пришли три гигантских грузовых судна. На таких судах обычно отправляли автомобили "Фольксваген" или "БМВ" в США или на Дальний Восток, а также "Ниссаны" или "Тойоты" в Европу. А на этот раз они доставили гусеничные транспортные средства с орудиями для защиты восточных партнеров НАТО.

Не только Германию осчастливили США прибытием своего военного контингента. Как пишет The New York Times, в рамках двусторонних договорённостей между Вашингтоном и Осло 330 американских морских пехотинцев прибыли в Норвегию.

По словам издания, это в том числе должно усилить оборону Европы перед лицом России. Впрочем, вид иностранных военных, которые "тащатся через снега в своей униформе" — впервые со времён Второй мировой войны, — не только внушает норвежцам чувство безопасности, но и возвращает их в "тёмные времена холодной войны, о которых многие хотели бы забыть".

Норвегия, которая состоит в НАТО, но не в ЕС, долгое время гордилась своей независимостью, а размещение американцев напомнило норвежцам, как во времена холодной войны они жили в страхе перед Советским Союзом. Масла в огонь добавляют подлодки, следы которых периодически обнаруживают у норвежских берегов — якобы это Россия занимается шпионажем и готовит военную интервенцию.

Некоторые норвежцы сетовали, что прибытие иностранных военных против традиций Норвегии и может навлечь на страну опасность со стороны её гораздо более крупного соседа — России. Так, местный политик Мортен Харпер говорил о том, что этот шаг втягивает Осло в борьбу между США и Россией.

Тем более что, вступив в НАТО, в своё время Норвегия обещала Москве, что на её территории не будет иностранных военных, размещённых на постоянной основе. Кроме того, норвежцы опасаются, что это размещение может дать России повод и аргументы для усиления гонки вооружений.

Москва на размещение в Норвегии американских военных отреагировала с высокомерием, пишет издание. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что этот шаг не способствует улучшению отношений, которые сейчас подвергаются испытанию.

Напомним, как сообщала Правда. Ру, в девяти странах Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, был проведен опрос, который показал, что большинство жителей этих стран считает, что третья мировая война может начаться уже в ближайшем будущем.

среди опрошенных американцев 64% считают, что мировой войны не избежать, 15% — верят в мирное урегулирование. В Великобритании третью мировую войну предсказывают 61% респондентов, 19% придерживаются диаметрально противоположного мнения.

Жители стран Северной Европы в угрозу новой мировой войны верят неохотно: только 39% датчан считают, что такое действительно может произойти.

Больше всего перспективой возможной третьей мировой войны, по словам социологов, озабочены жители США и Франции. Опрос также показал, что Россию опасаются 71% опрошенных британцев и 59% — американцев. Большинство жителей Франции (81%) назвали своим главным страхом терроризм.

Опрос проведен среди 9 тысяч жителей западных стран.

Отметим, в связи с напряженными российско-американскими отношениями и обилием региональных конфликтов все чаще приходится слышать о скором начале Третьей мировой войны. Но так ли уж вероятна эта война? И решится ли НАТО во главе с США на прямую агрессию против РФ? Здравый смысл все же подсказывает, что нет. И дело здесь не только в наличии ядерного оружия. Подробнее читайте в материале Pravda. Ru Опрос: Жители Запада верят в неизбежность третьей мировой войны.