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Источник Правда.Ру

Что грозит России в Гааге: Отберет ли Украина русский Крым?

Мир

Украинский МИД сообщает о том, что Украина обратилась с иском с Международный суд ООН. Цель Киева - "привлечь РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение её незаконной агрессии против Украины".

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Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Что содержится в этих обвинениях? Как и обычно, Киев настаивает на том, что Москва "предоставляет вооружение и другие виды помощи незаконным вооружённым формированиям", которые, по словам украинских властей, совершили "ряд актов терроризма".

К этим терактам Киев относит крушение «самолёта малайзийских авиалиний рейса MH17, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса недалеко от Волновахии смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове».

Кроме того, в документе утверждается, что Москва нарушила конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. По мнению украинского ведомства, это выражается в кампании по дискриминации «нерусских общин» в Крыму - этнических украинцев и крымских татар. Например, в Киеве заявили о якобы ограничении в республике преподавания украинского и крымско-татарского языков.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию - кто бы сомневался! - в "незаконной аннексии Крыма и дискриминации на полуострове". И, до кучи - в "оккупации на территории Донецкой и Луганской областей, многочисленных террористических атаках, а также в конфискации украинского имущества и нанесении ущерба экологии".

Однако пока не известно, примет ли ООН иск к рассмотрению, так как большинство обвинений Киева в адрес Москвы не выдерживают никакой критики.

В январе 2015 года президент Украины Пётр Порошенко приехал на Всемирный экономический форум в Давосес куском металла, выпиленного, по словам главы украинского государства, из обшивки автобуса, который был обстрелян 13 января того же года под Волновахой.

В результате трагедии погибли 12 человек, ещё 18 были ранены. Киев квалифицировал обстрел как теракт, а следы на куске автобуса назвал следами от российской ракеты.

Никаких доказательств причастности ополченцев к инциденту представлено так и не было. В то же время водитель пассажирского автобуса, повреждённого под Волновахой, заявил, что причиной инцидента стал взрыв осколочной мины. Кроме того, он подчеркнул, что в случае попадания в автобус ракеты в живых бы никого не осталось.  

Если говорить об обвинениях со стороны Киева в деле о крушении самолета MH17, то следствие по факту крушения до сих пор не закончено. При этом объединённая следственная группа (JIT) во главе с Нидерландами, предствив предварительные результаты расследования уголовного дела, даже не стала рассматривать данные, предоставленные Россией, в результате чего количество вопросов по поводу авиакатастрофы только увеличилось.

Кроме того, как стало известно, район на юго-востоке Украины, где произошло крушение авиалайнера малайзийских авиалиний, предполагается снова обследовать с целью поиска останков жертв трагедии.

Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразивший самолет - ракета серии 9М38, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", и точное место ее запуска - поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.

"Эта версия не первая, а очередная в абсолютно бездарном и непрофессиональном расследовании этой тяжелейшей трагедии, авиакатастрофы, в которой над территорией Украины погибло 298 ни в чем неповинных людей. Происходящее кроме как информационной войной не назовешь. Поэтому третий год уже идет расследование. Все исследования проводятся с грубейшими нарушениями международных авиационных правил. Появилось два жалких документа комиссии, которая кое-какие моменты наконец-то уточнила, установила, что самолет сбит "Буком". На это потребовалось два года", - рассказал ранее Pravda. Ru президент фонда "Партнер гражданской авиации", заслуженный пилот СССР Олег Смирнов, в прошлом - заместитель министра Гражданской авиации СССР.

По его словам, главный виновник катастрофы - Украина. "Вопреки абсолютно жестким, однозначным требованиям закрывать воздушное пространство для пролета гражданских воздушных судов над территорией, где идут военные действия, она наплевала на это международное авиационное правило и не произвела запрета на этот полет и вообще на полеты гражданских самолетов.

Отметим, что в сентябре 2016 года Украина уже подавала иск против России - в связи якобы с нарушением Конвенции по морскому праву. Дескать, Россия виновна в нарушении права Украины "на природные ресурсы в акваториях Черного и Азовского морей". Много ли читатели слышали о ходе рассмотрения дела и последствиях для России?

Да, безусловно, Украина попросила суд "ввести меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ в течение рассмотрения дела судом по сути". Однако может ли кто-то представить, что на Совете безопасности ООН кто-то примет решение "ввести войска на территорию России - в Крым - для обеспечения требований Украины"?

И чем это закончится с учетом того, что Россия - страна с самым большим аресеналом ядерного оружия?

Собственно, даже избранный президент Дональд Трамп в интервью Politico заявлял "Попытки со стороны США отобрать силой Крым у Российской федерации, и возврат полуострова Украине может спровоцировать Третью Мировую войну... Вы хотите начать Третью мировую войну, лишь бы вернуть Крым обратно?".

"Народ Крыма, насколько я знаю, предпочел бы быть с Россией, а не там, где он был раньше. И это обязательно нужно учитывать", - добавил Трамп.

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Темы Украина иск против России Международный суд ООН
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