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Источник Правда.Ру

Спецслужбы Германии обяжут соцсети немедленно удалять публикации

Мир

Бундестаг планирует разработать законопроект, который обяжет Facebook и другие соцсети удалять посты, содержащие призывы к ненависти и ложную информацию. О соответствующей инициативе заявили лидеры фракций СДПГ и ХДС.

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Фото: REX

За несоблюдение подобных требований в течение 24 часов интернет-ресурсам грозит штраф до 500 тыс. евро, — сообщает ARD.

Разработка законопроекта против ложной информации в Интернете, намечена на время после рождественских каникул.

Согласно инициативе, все интернет-ресурсы, которые действуют в Германии, обязаны быть доступными для правоохранителей 24 часа в сутки, 365 дней в году.

Как пояснил лидер парламентской фракции СДПГ, если требование не будет выполнено и, к примеру, Facebook не удалит ненадлежащее сообщение сразу же после проверки, то в течение 24 часов на ресурс может быть наложен штраф в размере до 500 тыс. евро.

Данная инициатива, по словам Томаса Опперманна, согласована с Христианско-демократическим союзом Германии. Лидер ХДС Фолькер Каудер подтвердил эту информацию, отметив, что партии начнут совместную работу в начале следующего года.

Кроме того, депутаты хотят обязать соцсети предоставлять информацию о пользователях, разместивших ненадлежащий контент. Каудер отмечает, что первоначально идея создания подобного проекта принадлежала его партии:

"Хорошо, что теперь наша инициатива, поддерживаемая также СДПГ, заставит социальные сети, такие, как Facebook, удалять сообщения, содержащие ненависть и ложную информацию. Социальные медиа будут вынуждены выполнять свои обязанности", — подчеркнул он.

Против подобных нововведений выступила Немецкая ассоциация журналистов.

"Совершенно ясно, что Facebook, Twitter и другие платформы в цифровых медиа не являются СМИ, поэтому к ним нельзя применить закон о печати", — заявил председатель ассоциации Фрэнк Убералл.

Напомним, в Великобритании в конце ноября заработал новый закон, расширяющий контроль государства над информацией и сбором персональных данных. Его уже одобрила королева Елизавета II. Несмотря на то, что петицию об его отмене подписали более 130 тыс. граждан, закон был принят.

Как пишет The Guardian, министр внутренних дел королевства Эмбер Руд назвала этот закон "соответствующим мировым стандартам законодательства", обеспечивающим "беспрецедентную прозрачность и существенную защиту конфиденциальности". При этом эксперты считают, что закон станет "международным стандартом для авторитарных режимов по всему миру, чтобы оправдать свои собственные навязчивые цели по надзору".

Согласно закона, от провайдеров и телекомпаний потребуется хранить историю просмотров каждого пользователя в течение 12 месяцев, а также предоставлять полиции и службам безопасности доступ к этим данным.

"Великобритания только что легализовала самую мощную слежку в истории западной демократии. Она более мощная, чем во многих автократиях", — написал Сноуден в Twitter.

Напрашиваются аналогии на прогремевший заранее "пакет Яровой", по поводу которого не прошелся только ленивый — вот только по мнению экспертов, "пакет Терезы Мэй и королевы Елизаветы" в несколько раз жестче так называемого "пакета Яровой".

Напомним, как сообщала Правда.Ру, новый механизм, предполагающий борьбу с ложными новостями, запустил Facebook. Теперь пользователи, заметив в своей новостной ленте новость, которая им кажется недостоверной, смогут кликнуть на верхний правый сектор поста и выбрать пометку о том, что сообщение является "фейковым", то есть ложным.

Кроме того, по словам вице-президента Адама Моссери, Facebook также будет отправлять информацию, вызывающую сомнение, организациям, занимающимся проверкой фактов. Также Facebook будет бороться с теми пользователями соцсети, которые намеренно распространяют недостоверные новости с единственной целью завлечь остальных на сторонний сайт, который "в большинстве случаев является рекламным".

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