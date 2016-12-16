BBC: Генерал НАТО объявил Запад проигравшим России в Сирии

Запад проиграл войну в Сирии и должен признать свое поражении, сказал в интервью BBC экс-начальник Штаба обороны Британии генерал Дэвид Ричардс. По его мнению, сейчас самое время сфокусироваться на решении гуманитарных вопросов.

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"Я боюсь, что мы проиграли войну, но это не означает, что если мы возьмем на вооружение правильную стратегию, мы должны упустить мир. Я думаю, что именно на этом западные политики и государственные деятели должны сейчас сфокусироваться", - сказал Ричардс.

Ричардс уверен, что у западных стран нет ясной стратегии. "Мы имеем дело с такими людьми, как (президент РФ Владимир) Путин и (президент Сирии Башар) Асад, у которых есть явная стратегия и которые перехитрили нас", - заявил генерал.

Надо было или сместить Башара Асада, пока было время, или начать его поддерживать, утверждает Ричардс, которые в 2012-2013 годах был автором плана по вторжению в Сирию. По его словам, он, вместе с другими военачальниками, предлагал военную стратегию "заслуживающую доверия". Для того, чтобы воплотить ее в жизнь, нужен был год.

"Нам ответили на это, что у нас не было года и поэтому этот план не был достаточно хорошим, - вспоминает генерал. - Я ответил на это: "Хорошо, тогда нам лучше задуматься над тем, чтобы поддержать Асада, потому что результатом... будет то, что мы получим самый негативный результат из всех возможных".

В нынешней ситуации генерал выступает за скорейшее завершение войны в Сирии. "Нас всех ужасает гуманитарная ситуация в Сирии. Если мы не завершим эту войну, она продлится еще годы. Я думаю, что иногда западная либеральная точка зрения, и, не побоюсь признать это, моя собственная, была очень лицемерной", - сказал Ричардс.

"Мы заламываем руки, говоря о гуманитарной ситуации, но мы никогда не были готовы, чтобы ее разрешить", - добавил генерал.

Как известно, Россия в течение года пыталась добиться от США соглашения по выводу боевиков "Джебхат ан-Нусры" из восточного Алеппо, но Вашингтон под самыми разными предлогами раз за разом отклонял предложения Москвы.

Не дождавшись внятного ответа от США ни по каким вопросам, Россия сделала это самостоятельно. Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Сергей Рудской.

По его мнению, освобождение от боевиков Алеппо открывает дорогу для урегулирования сирийского конфликта. Однако, чем ближе развязка ситуации, тем более масштабной становится информационная война вокруг участия России в освобождении Алеппо.

"Отдельные западные политики заявляют о якобы имевших место массовых жертвах среди мирного населения в ходе операции по освобождению Алеппо. По их словам, улицы города завалены трупами, а в подвалах по-прежнему прячутся тысячи жителей. Могу со всей ответственностью заявить, что данная информация - откровенная ложь", - заявил Рудской.

По имеющейся информации, после освобождения восточного Алеппо в свои дома вернулось более 7 тыс. жителей. Сейчас российские саперы проводят разминирование освобожденной от боевиков территории, в ряде районов возобновлено электроснабжение и подача воды.

Ранее стало известно, что сирийская армия установила контроль над всей территорией города Алеппо, ведется зачистка последнего квартала. Также завершилась операция по выводу из восточных районов Алеппо боевиков и членов их семей.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, по специальному коридору из Алеппо боевиков с семьями вывозили на автобусах и машинах скорой помощи в Идлиб. За первые сутки операции по вывозу боевиков из восточного Алеппо выведено девять автоколонн, 6462 человека, в том числе 3 тыс. боевиков.

Ранее эксперты Pravda. Ru были уверены, что, если наступление правительственных войск будет развиваться такими же темпами, до конца года они могут установить полный контроль над Алеппо.

"Россия уже не остановится. Россия взяла паузу, до выборов не проводила никаких операций ВКС. Теперь, я думаю, что они будут додавливать. Во-первых, Обама - хромая утка, с ним разговаривать бессмысленно. По крайней мере, все договоренности с ним после прихода официального Трампа будут уже носить совершенно другой характер. Поэтому есть зазор по времени до вступления Трампа в должность в конце января. И поэтому, я думаю, что Россия не будет останавливаться. Шансы на мирные переговоры были, теперь, я думаю, что нет. Я думаю, что с Алеппо вопрос будут решать однозначно", - рассказал Pravda.Ru политолог, публицист Леонид Крутаков.

"Освобождение Алеппо станет важным этапом на пути к избавлению Сирии от террористов, но война против них будет продолжаться до полного уничтожения", - сказал Асад ранее для сирийской газеты Al-Watan. Можно идти на Аль-Баб и дальше на Дейр Эз-Заур и Ракку, учитывая, что сейчас курды переходят на сторону сирийского правительства (они замечены в Алеппо). Главная стратегическая цель - выбить террористов с нефтеносных восточных провинций.

"Поражение умеренных повстанцев стало бы крупнейшей победой Асада, который вернул бы контроль над основными городами и подавляющей частью страны, включая побережье Средиземного моря. Кроме того, это стало бы для президента России Владимира Путина доказательством того, что он способен защитить давнего союзника Москвы военной силой", - пишет Reuters.