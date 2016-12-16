От депутатов парламента Нидерландов ждут решения по соглашению Украина-ЕС

Большинство депутатов нидерландского парламента должны поддержать соглашение об ассоциации Украина - ЕС после того, как лидеры стран-членов Евросоюза приняли по нему новое решение. Такое мнение высказал премьер-министра Нидерландов Марк Рютте.

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По его словам, новый законопроект, подготовленный правительством страны, позволит парламенту проголосовать за ратификацию этого соглашения. Документ уже направлен в Государственный совет страны, который дает правительству рекомендации по новым законопроектам, отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс.

При этом премьер выразил неуверенность в том, что соглашение будет одобрено до выборов в нижнюю палату нидерландского парламента, которые пройдут в стране 15 марта.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, вчера, 15 декабря, на заседании лидеров стран-членов ЕС было принято законодательно обязывающее решение о том, что ассоциация Украина - ЕС не предполагает вступления страны в Евросоюз, предоставлений ей гарантий безопасности, дополнительного финансирования и свободного передвижения ее граждан по ЕС.

Такое решение было принято для облегчения Нидерландам ратификации соглашения об ассоциации Украина - ЕС, с учетом результатов прошедшего референдума. Напомним, граждане Нидерландов проголосовали против этого соглашения.

"Соглашение не предоставляет Украине статуса страны-кандидата на вступление в союз, не является обязательством предоставить такой статус Украине в будущем", - отмечается в документе.

О том, что украинцы могут даже не мечтать о работе или ПМЖ, ранее говорили евродепутаты. Как напомнил депутат Европарламента и член парламентского комитета ассоциации ЕС-Украина Иван Штефанец, право въезда в Шенгенскую зону, а также в Швейцарию, Норвегию, Лихтенштейн и Исландию будет предоставляться только тем украинцам, у которых есть биометрические паспорта, полностью отвечающие международным стандартам. При этом не стоит забывать, что возможность пребывать в Шенгенской зоне будет ограничена сроком в 90 дней и лишь в определенном ряде случаев, среди которых - туристические и деловые поездки, а также поездки по семейным обстоятельствам.

Решение ЕС Правде. Ру прокомментировал украинский политолог Владимир Скачко.

"Украина еще ничего не получила. Она еще не получила приглашение в гости, а уже получила механизм, как из гостей выгнать. Вопрос о снятии туристических виз будет решаться 3 апреля 2017 года в Европарламенте. А уже сейчас Европарламент и Совет Европы согласовал механизм отмены безвизового режима в случае возникновения каких-то опасностей: внутренняя напряженность, увеличение преступности и всякое такое, что может быть связано с безвизовым режимом людей из одной страны.

То есть весь парадокс и вся обида для Майдана, вся абсурдность этого решения, что еще не пригласили в гости, а уже фактически выработали механизм, как показать на дверь. То есть, тут даже телегу поставили впереди лошади", - сказал политолог.

"Украиной попользовались, продолжают пользоваться, а когда наверху, за ее головами, за спиной над ней будет договоренность между Меркель, Марин ле Пен, Дональдом Трампом, то Украина наша никому не будет нужна", - констатировал Скачко.