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Источник Правда.Ру

Первый поселок на воде построят в Польше

Мир

К реализации проекта первого в стране поселка на воде в скором времени приступят в Польше. Хотя в Польше нет необходимости в такого рода проектах, однако инициатива неожиданно обрела популярность.

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Построить первый польский поселок на воде решили на Жераньском канала, в пригородах Варшавы. Первые "плавающие" квартиры желающие смогут приобрести уже весной 2017. К этому времени строители предполагают сдать первую очередь из 10 домов  с энергосберегающей основой.

"Основа дома - платформа площадью 6 на 12 метров, которая является стабильным, не требующим консервации и устойчивым к заморозкам фундаментом", - отметила одна из авторов проекта, архитектор Александра Маховская. По ее словам, планировка дома свободная - каждый может сделать выбор между тремя маленькими спальнями или одной большой гостиной. "Можно даже создать две отдельные квартиры на одной платформе", - отмечают проектировщики.

Примерная стоимость такого дома на воде - около 100 тысяч долларов (399 тыс. злотых). В эту сумму входит его подключение ко всей необходимой инфраструктуре, оснащение помостом, подведение к канализации и электричеству, а также место для парковки автомобиля на берегу.

У таких домов есть один существенный недостаток: на них не распространяется ипотечная программа, ведь дом не стоит на земле. Правда, взамен желающим может быть предложена долгосрочная аренда, лизинг  под экономическую деятельность и другие варианты.

Расположен поселок на воде не в городской черте, а в промзоне. Но и в этом разработчики нашли свою плюс: надоело жить на одном месте, подогнал буксир, зацепил свой домик и поплыл в любом направлении. Главное, чтобы на новом месте нашлась вся необходимая инфраструктура.

Сам поселок, по меркам современного градостроительства, расположен  в промзоне, однако создатели видят плюс в таком расположении посёлка: в любой момент владелец может нанять буксир и "уплыть" в другой город Польши, имеющий реку и необходимую инфраструктуру.

Кстати, несколько лет назад предприниматель из польского города Мазур решил построить несколько "плавающих домов" для туристов. Выпускать такие дома стали на Мазурской судоверфи. Они пришли на смену уже ставшими привычными "хаусботам" - медленно плавающим лодкам, оснащенным как квартиры. Мазурские "плавающие дома", как и "хаусботы" оснащаются двигателями, но, по словам автора идеи, больше предназначены не для плавания, а для проживания.

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Темы Польша плавающие дома
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