Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Выяснено, зачем Южная Осетия станет Аланией

Мир

Вынести на референдум вопрос о переименовании республики решили в Южной Осетии. Цель плебисцита - вернуть историческое название Алания. Об этом заявил президент республики Леонид Тибилов.

356873.jpeg
Фото: AP

Впервые о готовности вернуть стране ее историческое название - Алания - Тибилов заявил в декабре 2015 года. По словам пресс-секретаря главы государства Ганы Яновской, за это время вопрос многократно обсуждался властями страны, а в адрес президента поступили сотни писем от граждан республики.

Прокомментировать такое решение властей Южной Осетии Pravda.Ru попросила начальника Сектора кавказских исследований РИСИ, кандидата политических наук Артура Атаева.

- Президент Южной Осетии Леонид Тибилов заявил о планах вынести на референдум вопрос о переименовании республики в Аланию. Зачем? Соотносится ли это как-то со стремлением Южной Осетии войти в состав РФ?  Или объединиться с Республикой Северная Осетия - Алания?

- В политический дискурс эту тему президент ввел не сейчас. Впервые он озвучил эту инициативу минимум полгода назад. Это не новость для народа Южной Осетии и для политической элиты. Я даже предположил бы, что грузиноязычное и грузинское население Ленингорского района республики, граничащего с Грузией, вполне может поддержать эту инициативу.

В принципе, эта инициатива никак не влияет на существующий политический статус республики; она лишь подчеркивает историческую связь осетин со своими предками аланами.

Я никоем образом не связываю возможное переименование Южной Осетии с возможностью воссоединения ее с Республикой Северная Осетия - Алания. Здесь я больше усматриваю другую составляющую.

Дело в том, что в научном, а теперь уже и в политическом дискурсе Северного Кавказа и Кавказа в целом возобновился спор вокруг так называемого «аланского наследия». После некоторого периода затишья, эта тема вновь поднимается на различных уровнях, в том числе и на политическом в республиках Кавказа.

Аланы - это христианский народ, который до татаро-монгольского нашествия был одним из доминирующих в зоне Каспийско-черноморского региона этносов. В этой связи можно говорить о том, что проблема «аланского наследия» в настоящий момент приобретает и политическое измерение.

Осетины, как один из народов, которые являются потомками аланов, как раз хотели бы с помощью изменения названия своей республики подчеркнуть свою аланскую идентичность.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня


Южная Осетия: 8 лет после войны 08.08.08
Темы Алания Артур Атаев Южная Осетия Северная Осетия
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как лучше печь блины
Рецепты
Как лучше печь блины
Как правильно красить глаза
Красота
Как правильно красить глаза
Комментарии
Актуальная аналитика
Молдавия
Куда поведет Приднестровье новый президент
Партии
Вот такая загогулина: Касьянов подавил бунт в "Парнасе" рублем
Партии
Ходорковский и "Ахрар аш-Шам" нашли общий язык
Читательский топ
США понимают - Украина украдет все, что ей ни дай
Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
Пенсионеров-бедняков освободят от непосильных долгов и кредитов?
Армия Сирии с ВКС России взяли Алеппо
New York Times: Обама лично угрожал Путину на саммите G20
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
США понимают - Украина украдет все, что ей ни дай

Законопроект о выделении средств минобороны США на военную помощь Украине прокомментировал для Pravda.Ru эксперт Владимир Евсеев.

США понимают - Украина украдет все, что ей ни дай
Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
Европа
Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
Общество
Пенсионеров-бедняков освободят от непосильных долгов и кредитов?
Мир
Армия Сирии с ВКС России взяли Алеппо
Бывший СССР
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!

На Украине скептически относятся к способности казахов создать собственное государство.

Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
Криминал
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
Мир
На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
Спорт
У России отобрали права на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону
Европа
Доскакались: Польша хочет приравнять украинский национализм к фашизму

Изменения в законодательстве могут быть приняты в польском парламенте 15 декабря.

Доскакались: Польша хочет приравнять украинский национализм к фашизму
Доигрались: Гастарбайтерам запретят переводы из России
Экономика
Доигрались: Гастарбайтерам запретят переводы из России
Мир
Монтян о суде с Януковичем: Нашу страну развалили мрази
Ближний Восток
Минобороны: Кино о "российских бомбардировках" в Сирии снимали боевики
Андрей Соколов Враги народа Андрей Соколов Любовь Степушова (Люлько) Топ-10 событий года: "Мавр сделал свое дело" Любовь Степушова (Люлько) Юрий Носовский На российском авторынке сдержанный оптимизм Юрий Носовский
Комментарии
Mikhail Yurievitch Сядет вместо полета: Украинский музыкант искалечил русского диспетчера
Alexey Orlov Враги народа
Kassandra14_08 Вот такая загогулина: Касьянов подавил бунт в "Парнасе" рублем
Google_113042661472508661168 США могут погрузить во тьму любую страну мира
Google_113042661472508661168 "Та самая" Памела Андерсон захотела стать россиянкой
владимир буканов В Госдуме рассмотрят резонансный законопроект о платном въезде в города
владимир буканов Тысячи россиян сидят без зарплаты
владимир буканов Враги народа
Юрий Котов Враги народа
V H Приставы рассказали, как должникам оградить себя от коллекторов
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?