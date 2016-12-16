Выяснено, зачем Южная Осетия станет Аланией

Вынести на референдум вопрос о переименовании республики решили в Южной Осетии. Цель плебисцита - вернуть историческое название Алания. Об этом заявил президент республики Леонид Тибилов.

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Впервые о готовности вернуть стране ее историческое название - Алания - Тибилов заявил в декабре 2015 года. По словам пресс-секретаря главы государства Ганы Яновской, за это время вопрос многократно обсуждался властями страны, а в адрес президента поступили сотни писем от граждан республики.

Прокомментировать такое решение властей Южной Осетии Pravda.Ru попросила начальника Сектора кавказских исследований РИСИ, кандидата политических наук Артура Атаева.

- Президент Южной Осетии Леонид Тибилов заявил о планах вынести на референдум вопрос о переименовании республики в Аланию. Зачем? Соотносится ли это как-то со стремлением Южной Осетии войти в состав РФ? Или объединиться с Республикой Северная Осетия - Алания?

- В политический дискурс эту тему президент ввел не сейчас. Впервые он озвучил эту инициативу минимум полгода назад. Это не новость для народа Южной Осетии и для политической элиты. Я даже предположил бы, что грузиноязычное и грузинское население Ленингорского района республики, граничащего с Грузией, вполне может поддержать эту инициативу.

В принципе, эта инициатива никак не влияет на существующий политический статус республики; она лишь подчеркивает историческую связь осетин со своими предками аланами.

Я никоем образом не связываю возможное переименование Южной Осетии с возможностью воссоединения ее с Республикой Северная Осетия - Алания. Здесь я больше усматриваю другую составляющую.

Дело в том, что в научном, а теперь уже и в политическом дискурсе Северного Кавказа и Кавказа в целом возобновился спор вокруг так называемого «аланского наследия». После некоторого периода затишья, эта тема вновь поднимается на различных уровнях, в том числе и на политическом в республиках Кавказа.

Аланы - это христианский народ, который до татаро-монгольского нашествия был одним из доминирующих в зоне Каспийско-черноморского региона этносов. В этой связи можно говорить о том, что проблема «аланского наследия» в настоящий момент приобретает и политическое измерение.

Осетины, как один из народов, которые являются потомками аланов, как раз хотели бы с помощью изменения названия своей республики подчеркнуть свою аланскую идентичность.