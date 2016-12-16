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Источник Правда.Ру

США могут погрузить во тьму любую страну мира

Мир

Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты не оставят без ответа хакерские атаки на американские системы, которые приписывают России. Речь идет о "пристыжении" Москвы и санкциях. Как сообщает CNN, ответ может быть и в виде киберудара по российской стратегической инфраструктуре и отключения электричества в столице РФ.

Напомним, в интервью телеканалу Fox News кандидат в президенты США Хиллари Клинтон напрямую обвинила российскую разведку во взломе почтовых серверов демократической партии. Кроме того, экс-госсекретарь США считает, что факты говорят о вмешательстве России во внутреннюю политику Соединенных Штатов.

— Мы знаем, что у Соединенных Штатов есть огромные возможности, — может быть, лучшие в мире. И здесь размах идет от того, что можно опубликовать неприятную информацию о Владимире Путине — информацию о его финансах и так далее. Но также есть варианты вплоть до того, что можно отключить электричество Москве. Не уверен, что именно это им под силу, но они явно могут атаковать важнейшие системы инфраструктуры в России, — сообщает CNN.

Реальны ли угрозы Америки, Правда.Ру узнала у заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова.

— Защищены ли наши системы настолько, чтобы не допустить "внешнего отключения"?

— Да, они защищены. Да, к сожалению, обратная сторона компьютеризации и обратная сторона того, что сейчас управление генерирующими мощностями стало более эффективным за счет того, что информация о загрузке тех или иных блоков поступает в режиме реального времени, реагировать на любые изменения можно более оперативно. Обратной стороной этого процесса является определенная доля информационных угроз, угроз со стороны уязвимости сетей.

— Электричество извне отключить нельзя?

— Отключить можно все что угодно. Способы различные. Это вопрос к специалистам IT безопасности. Позвоните в пресс-службу Мосэнерго, пусть они вам расскажут. У них как раз крайне высокая степень компьютеризации. Вообще в холдинге, в который входит Мосэнерго степень компьютеризации очень высока. Вплоть до того, что в режиме реального времени любой топ-менеджер может на своем планшете посмотреть любую из электростанций и любого энергоблока на электростанции.

В Мосэнерго нас перенаправили в Единую энергосистему России, оттуда - в ФСК ЕС, где специалисты в свою очередь посоветовали журналистам обратиться в Россети. Однако в Россетях на момент публикации материала на вопросы журналистов не ответили. 

 

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