США могут погрузить во тьму любую страну мира

Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты не оставят без ответа хакерские атаки на американские системы, которые приписывают России. Речь идет о "пристыжении" Москвы и санкциях. Как сообщает CNN, ответ может быть и в виде киберудара по российской стратегической инфраструктуре и отключения электричества в столице РФ.

Напомним, в интервью телеканалу Fox News кандидат в президенты США Хиллари Клинтон напрямую обвинила российскую разведку во взломе почтовых серверов демократической партии. Кроме того, экс-госсекретарь США считает, что факты говорят о вмешательстве России во внутреннюю политику Соединенных Штатов.

— Мы знаем, что у Соединенных Штатов есть огромные возможности, — может быть, лучшие в мире. И здесь размах идет от того, что можно опубликовать неприятную информацию о Владимире Путине — информацию о его финансах и так далее. Но также есть варианты вплоть до того, что можно отключить электричество Москве. Не уверен, что именно это им под силу, но они явно могут атаковать важнейшие системы инфраструктуры в России, — сообщает CNN.

Реальны ли угрозы Америки, Правда.Ру узнала у заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова.

— Защищены ли наши системы настолько, чтобы не допустить "внешнего отключения"?

— Да, они защищены. Да, к сожалению, обратная сторона компьютеризации и обратная сторона того, что сейчас управление генерирующими мощностями стало более эффективным за счет того, что информация о загрузке тех или иных блоков поступает в режиме реального времени, реагировать на любые изменения можно более оперативно. Обратной стороной этого процесса является определенная доля информационных угроз, угроз со стороны уязвимости сетей.

— Электричество извне отключить нельзя?

— Отключить можно все что угодно. Способы различные. Это вопрос к специалистам IT безопасности. Позвоните в пресс-службу Мосэнерго, пусть они вам расскажут. У них как раз крайне высокая степень компьютеризации. Вообще в холдинге, в который входит Мосэнерго степень компьютеризации очень высока. Вплоть до того, что в режиме реального времени любой топ-менеджер может на своем планшете посмотреть любую из электростанций и любого энергоблока на электростанции.

В Мосэнерго нас перенаправили в Единую энергосистему России, оттуда - в ФСК ЕС, где специалисты в свою очередь посоветовали журналистам обратиться в Россети. Однако в Россетях на момент публикации материала на вопросы журналистов не ответили.

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