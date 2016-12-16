Четкий ответ Путина на тему выборов в США Обама получил еще в Ханчжоу

На полях саммита G20, который проходил в китайском городе Ханчжоу, Барак Обама получил четкий ответ президента России на все претензии американской стороны относительно якобы "вмешательства РФ в президентский выборы" в США.

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Об этом, комментируя появившиеся в СМИ заявления о том, что Обама в ходе встречи наедине предупреждал Путина о серьезных последствиях в случае попыток повлиять на ход предвыборной кампании, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Был разговор тет-а-тет, разные темы обсуждались. Эта тема затрагивалась, причем с нашей стороны был дан очень четкий ответ, который, может быть, не вписывался в то, что нам пытался объяснить Обама", - сказал Ушаков.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, вчера американское издание The New York Times решило поразить своих читателей сенсацией, утверждая, что президент Обама на полях саммита G20 наедине "предупредил Владимира Путина" о серьезных последствиях якобы осуществлявшихся Москвой попыток повлиять на ход выборов в США.

Об этом же в эфире телекомпании MSNBC заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс. По словам Родса, Обама наедине говорил Путину о намерении Вашингтона сделать все необходимое для защиты процесса выборов в Соединенных Штатах.

Аналогичные обвинения звучали в США на самых разных уровнях все время, пока продолжалась президентская гонка. Выборы президента Соединенных штатов закончились, но истерика под лозунгом "рука Москвы в избирательной кампании" продолжается. При этом, как и прежде, никаких доказательств подобным утверждениям так и не было представлено.

Несколько дней назад, в ходе очередного брифинга, журналисты потребовали от Джошуа Эрнеста однозначного ответа на вопрос: "Повлияла ли Россия на выборы в США", на что пресс-секретарь Белого дома ответил уклончиво"Администрация собирает информацию". При этом сам вопрос он попросил переадресовать "сторонникам Трампа".

О начале полномасштабного разбирательства с хакерскими атаками на прошлой неделе заявила уходящая администрация Барака Обамы. Свое расследование проводит Джон Маккейн, который в интервью агентству Рейтерс уже признался, что информации, подтверждающей, что хакерские атаки на американские политические институты были совершены с целью повлиять на исход всеобщих выборов в США, у него нет.

Напомним, Правда.Ру, писала о том, что в интервью NBC News Байден, сообщив о том, что Вашингтон рассматривает возможность приятия мер против России в связи с тем, что, как утверждают американские официальные лица, связанные с РФ хакеры вмешиваются в президентские выборы в США, заявил следующее: "У нас есть мощности, чтобы сделать это. Пропорциональный ответ произойдет в момент, когда будет наиболее эффективен".

Тогда же, в середине октября, ссылаясь на высокопоставленный источник в разведке, NBC News сообщило о том, что ЦРУ готовит против России масштабную кибератаку, которая должна стать ответом на якобы попытки Москвы изменить ход американских президентских выборов.

В штабе избранного президента США Дональда Трампа с иронией отреагировали на появившиеся в СМИ США сообщения об иностранном вмешательстве в выборы главы государства.

"Это те же люди, которые говорили, что (бывший президент Ирака) Саддам Хусейн обладал оружием массового уничтожения. Выборы закончились давным-давно одной из самых больших побед среди выборщиков в истории США. Настало время двигаться дальше и "снова сделать Америку великой", - цитировало сообщение штаба избранного президента РИА Новости.

Нелепой попыткой оправдать поражение демократов на выборах назвал избранный президент США Дональд Трамп обвинения в адрес России о вмешательстве в избирательный процесс. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Fox News.

Обвинения ЦРУ, согласно которым Россия, ради победы Дональда Трампа на президентских выборах, проводила хакерские атаки, не поддерживает управление Директора национальной разведки США (ODNI).

Не оспаривая сам анализ, которые сделало Центральное разведывательное агентство, ODNI не поддержало сделанные выводы из-за отсутствия убедительных доказательств того, что атаки были направлены на поддержку Трампа.

Более того, как заявил сотрудник сайта Wikileaks, экс-посол Британии в Узбекистане Крейг Мюррей, электронные письма штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон были получены не благодаря "русским хакерам", а от инсайдерского источника в Вашингтоне.

В сентябре 2016 года, рассказал Мюррей, один из разоблачителей-демократов тайно передал ему материалы штаба Клинтон, которые впоследствии были опубликованы на портале.