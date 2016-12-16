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Источник Правда.Ру

Россия и Китай сбрасывают гособлигации США

Мир

РФ сократила объем вложений в ценные бумаги правительства США в октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,4 миллиарда долларов — с 82 миллиардов до 74,6 миллиарда долларов. 

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В прошлом году Россия была на 16-м месте по инвестициям, сейчас ушла на 18-е. А Китай уступил лидерство Японии: в октябре вложения Пекина достигали 1,115 триллиона долларов, а Токио — 1,131 триллиона долларов.

Иностранные государства владели в октябре 2016 годя ценными бумагами американского правительства на сумму в 6,038 триллиона долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское министерство финансов.

Между тем, по мнению экспертов, уже через 5-7 лет Россия, Китай и Индия "полностью откажутся в международных расчетах от доллара и евро". Также отказаться от долларов, покупая золото и лиры уже призвал президент Турции.

Кроме того, уже в начале 2016 года января, Банк России стал мировым лидером по закупкам золота среди всех центробанков планеты.

"Эксперты подозревают, что за скупкой золота стоит грандиозный план и геополитическая стратегия Кремля, желающего обрести большую независимость от доллара и оставить себе пространство для финансовых маневров на случай ужесточения западных санкций",- писали СМИ.

Как ранее сообщала Правда.Ру, союз России и Китая не на шутку пугает США. По мнению старшего научного сотрудника "Проекта международного порядка и стратегии" Института Брукингса и колумниста The Washington Post Роберта Кагана, возросшее мировое влияние России и Китая и их возможный союз является самой большой угрозой, с которой Америке предстоит столкнуться в ближайшие десятилетия. По его словам, эта угроза важнее терроризма, поскольку она способна перевернуть весь мир.

"Только эти две великие державы обладают способностью перевернуть мировой порядок, который уже давно обеспечивал благополучие и безопасность американцев. Безошибочные гегемонистские амбиции Китая и России угрожают стабильности и безопасности в двух наиболее важных регионах — Восточной Азии и Китае", — сказал Роберт Каган в ходе заседания комитета.

"Обе страны рассматривают США в качестве главного препятствия на пути их амбиций и, следовательно, стремятся ослабить американское руководство международным порядком и безопасностью, стоящее на пути достижения того, что Россия и Китай считают своей судьбой", — заявил Каган.

Опасается союза Пекина и Москвы также Япония. По мнению экспертов, японцев страшно тревожит дальнейшее военно-политическое сближение между Москвой и Пекином, быстрое развитие военно-технического сотрудничества и взаимодействия вплоть до проведения совместных учений, включая учения флотов. Главная их цель — притормозить дальнейшее развитие нашего взаимодействия с Китаем.

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