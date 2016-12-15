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Евросоюз отказал украинцам в защите, работе и проживании в ЕС

Мир

На сегодняшнем заседании лидеров стран-членов ЕС было принято законодательно обязывающее решение о том, что ассоциация Украина -  ЕС не предполагает вступления страны в Евросоюз, предоставлений ей гарантий безопасности, дополнительного финансирования и свободного передвижения ее граждан по ЕС.

Такое решение было принято для облегчения Нидерландам ратификации соглашения об ассоциации Украина - ЕС, с учетом результатов прошедшего референдума. Напомним, граждане Нидерландов проголосовали против этого соглашения.

"Соглашение не предоставляет Украине статуса страны-кандидата на вступление в союз, не является обязательством предоставить такой статус Украине в будущем", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что "оно (соглашение об ассоциации) не содержит в себе обязательства со стороны союза или его стран-членов по предоставлению коллективных гарантий безопасности или другой военной помощи или содействия Украине". Кроме того, подписанное соглашение не требует от ЕС дополнительных финансовых вливаний в украинскую экономику, а граждане Украины не получат право на свободное проживание и работу в странах Евросоюза

Последний пункт документа подчеркивает необходимость борьбы с коррупцией в рамках реализации соглашения Украина - ЕС. "По условиям соглашения стороны будут сотрудничать в борьбе и предотвращении коррупции в частном и государственном секторе", - говорится в решении.

Иными словами, Евросоюз не обещает Украине ничего из того, о чем мечталось жителям этой страны, за что "на Майдане стояли" и что так истово обещал президент Петр Порошенко.

Да,  ценой долгих переговоров Киеву удалось добиться возможности въезжать в страны Евросоюза без виз, но не более того: права на работу "за большие деньги", о чем грезилось украинцам, они так и не получили. Европе и так хватает уже имеющихся "собственных" гастарбайтеров и мигрантов. Так что, "кружевные трусики" так и остались у некоторых исключительно в мечтах.

О том, что безвизовый режим - не более, чем свободный туризм, говорилось еще весной этого года. По итогам  визита на Украину комиссара ЕС по вопросам миграции и внутренних дел Димитриса Аврамопулоса на официальной странице представительства Евросоюза на Украине в Facebook было сказано: "Конечно, освобождение от получения визы не предусматривает права на работу в ЕС". Однако очень многие украинцы продолжают путать безвизовый режим и трудовую миграцию.

Кроме того, как напомнил депутат Европарламента и член парламентского комитета ассоциации ЕС - Украина Иван Штефанец,  право въезда в Шенгенскую зону, а также в Швейцарию, Норвегию, Лихтенштейн и Исландию будет предоставляться только тем украинцам, у которых есть биометрические паспорта, полностью отвечающие международным стандартам. "При этом не стоит забывать, что возможность пребывать в Шенгенской зоне будет ограничена сроком в 90 дней и лишь в определенном ряде случаев, среди которых - туристические и деловые поездки, а также поездки по семейным обстоятельствам", - сказал он.

Биометрические паспорта - это большая проблема для Украины. Да и многие ли жители страны могут позволить себе туристические поездки за границу? Так что, "безвиз" как был, так и остался пустышкой и "морковкой для дураков".

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Темы Украина Евросоюз Нидерланды ассоциация с ЕС
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