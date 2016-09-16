Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Офицеры НАТО испугались Крыма

Мир

Североатлантический альянс отказался направлять своих представителей на любые военные учения, проводимые в Крыму, несмотря на официальное приглашение Минобороны России, мотивируя свой отказ тем, что учения "Кавказ-2016" Россия проводила в Крыму, который НАТО продолжает считать "частью Украины".

352337.jpeg
Фотоархив Правды.Ру

При этом в штаб-квартире альянса заявили, что продолжают призывать Россию обратить вспять "незаконную аннексию" Крыма и все так же осуждают продолжающееся "масштабное наращивание военной мощи в Крыму".

Сам же отказ от участия наблюдателей на военных учениях в Крыму официально был оформлен без конкретизации причин, сообщил источник "Известий".

"Учения «Кавказ-2016» стали самыми крупными с момента возвращения Крыма в состав России, и представители стран НАТО были приглашены на них, однако не воспользовались этим приглашением, - рассказал собеседник издания, - Более того, ни по линии военных атташе, ни по другим каналам мы внятного ответа о причинах отказа не получили".

Такая ситуация ставит Минобороны России в затруднительное положение, так как в ответ на жест доброй воли и попытки действовать максимально транспарентно оно сталкивается с завуалированным нежеланием сотрудничать.

В июне глава НАТО Йенс Столтенберг обвинил РФ в том, что она злоупотребляет пунктом 42 Венского документа о мерах доверия и безопасности в Европе, чтобы проводить крупные учения без уведомления других участников этого соглашения, и тем самым «подрывает транспарентность и предсказуемость» военной обстановки в Европе.

Напомним, данный пункт позволяет государствам в случае внеплановых маневров оповещать соседей по факту, а не заранее - за 42 недели, как предусмотрено договором для любых учений с участием свыше 9 тыс. военнослужащих или 250 танков.

В ответ Минобороны РФ пообещало предоставлять иностранным военным атташе дополнительную информацию обо всех внезапных учениях, а также в обязательном порядке приглашать на них иностранных военных атташе и наблюдателей. Эта инициатива стала ответом Москвы на критику со стороны представителей НАТО, которые выразили озабоченность возросшим количеством внезапных проверок боеготовности российских ВС и обвинили Россию в недостаточной транспарентности ее военной активности.

"Это очень в стилистике НАТО - подглядывать в замочную скважину, когда дверь открыта, - сказал глава комитета по обороне Госдумы, бывший командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов. - Мы расцениваем отказ натовцев приехать как демонстративный, потому что интерес к нашим учениям у них был, и серьезный. Лучшее тому доказательство - инциденты с натовскими самолетами-разведчиками во время учений. Скажу честно, все уже устали от разыгрывания крымской карты по поводу и без".

Стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2016» прошли под руководством начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с 5 по 10 сентября на территории Южного военного округа. В общей сложности в учениях приняли участие более 120 тыс. военнослужащих.

Некоторые западные СМИ пытались выставить плановые военные учения в Южном военном округе, как подготовку к вторжению на Украину, при этом на сами учения "Кавказ-2016" не приехал ни один представитель западных стран, но были наблюдатели из КНР, Вьетнама, Монголии, Венесуэлы, стран СНГ и различных африканских государств.

По мнению Владимира Комоедова, НАТО просто воспользовалось возможностью обвинить Россию в агрессии, хотя российские военные сделали все для того, чтобы ни у кого не возникло сомнений в оборонительной легенде проводимых учений.

"Надо спросить представителей НАТО, почему они не приехали. Может, чтобы отрицать очевидные вещи и рассказывать небылицы о том, что на «Кавказе-2016» отрабатывалась не защита, а российская агрессия против Украины".

Стоит напомнить, что в начале сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг, обосновывая размещение батальонов Североатлантического альянса в Прибалтике и Польше, заявил, что связано это с "военными устремлениями России, ее желанием использовать силу в отношении соседей". По его словам, наращивание сил НАТО в Черном море также является ответом на усиление вооруженных сил России в Крыму.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня


Как закончится война России и НАТО
Темы НАТО военные учения
Комментарии
'Вредная' еда и много отдыха никому не повредят
Здоровье
'Вредная' еда и много отдыха никому не повредят
Дубинкой в лоб вместо обручального кольца
Общество
Дубинкой в лоб вместо обручального кольца
Хотите похудеть? Проявите креативность!
Красота
Хотите похудеть? Проявите креативность!
Комментарии
Актуальная аналитика
Воспитание
Производственная практика: Чем обернется?
Изобретения
Эсминец "Зумвалт" в авангарде Великой армады XXI века
Мировая кооперация
МВФ продолжает гробить Украину
Читательский топ
Крым в обмен на выборы: Киев дал Москве "один шанс"
За болезнь Клинтон американцы будут мстить... России?
Прибалтику в 2020 году ждет катастрофа
Нарве написали "ирландский сценарий"
Яков Кедми о тайной жизни Белого дома и "бреде" Хиллари Клинтон
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Выборы
Крым в обмен на выборы: Киев дал Москве "один шанс"

Суета киевских правителей наводит на мысль, что идея с выборами в Крыму была подсказана. Едва ли в Киеве до прошлой недели не подозревали о выборах в Госдуму. Напомним, на днях не признавать выборы в Госдуму - как раз из-за Крыма - США и Евросоюзу посоветовал Гарри Каспаров. А потом вдруг озарило и Порошенко и Ко.

Крым в обмен на выборы: Киев дал Москве "один шанс"
За болезнь Клинтон американцы будут мстить... России?
США и Канада
За болезнь Клинтон американцы будут мстить... России?
Прибалтика
Прибалтику в 2020 году ждет катастрофа
Прибалтика
Нарве написали "ирландский сценарий"
Мировая кооперация
"Бедная Россия" удивила "золотой миллиард"

Два года назад Владимир Путин уехал с саммита G20 в Австралии до завершения мероприятия, а на саммите в китайском Ханчжоу он — один из самых ожидаемых гостей. Газета "Нью-Йорк Таймс" написала, что "хотя экономика России меньше, чем экономика Австралии, Россия продолжает утверждать себя в качестве мировой державы". Так в чем твоя сила, Россия?

"Бедная Россия" удивила "золотой миллиард"
За болезнь Клинтон американцы будут мстить... России?
США и Канада
За болезнь Клинтон американцы будут мстить... России?
Выборы
Рецепты закончились: Каспаров оставил России "только один шанс"
Происшествия
Выяснено, откуда у полковника Захарченко куча миллиардов рублей наличными
Спорт
Хакеры разоблачили чудовищную избирательность ВАДА в борьбе с допингом

Опубликованы секретные документы ВАДА, согласно которым, организация покрывала употребление допинга спортсменами США.

Хакеры разоблачили чудовищную избирательность ВАДА в борьбе с допингом
Bild: Следующей целью ИГИЛ станет Германия
Европа
Bild: Следующей целью ИГИЛ станет Германия
Министерство обороны
Генштаб: Черноморский флот уничтожит противника еще на базах
Происшествия
Захарченко прятал на зарубежных счетах еще 21 млрд рублей
Юрий Носовский Производственная практика: Чем обернется? Юрий Носовский Вячеслав Шпаковский Эсминец "Зумвалт" в авангарде Великой армады XXI века Вячеслав Шпаковский Любовь Люлько Нарве написали "ирландский сценарий" Любовь Люлько
Комментарии
Татьяна Колясева Нарве написали "ирландский сценарий"
ЦИНИК-ФАТАЛИСТ Конгресс США хочет наказать Россию за недоказанные хакерские атаки
Виктор Баданов(vkontakte) Прибалтику в 2020 году ждет катастрофа
Виктор Баданов(vkontakte) "Бедная Россия" удивила "золотой миллиард"
Леонид Котин Слова посла США о возвращении Крыма не понравятся украинцам
Eugene Zaboy(Facebook) Меркель признала критичность положения Евросоюза
Google_117233451496629519049 Либералы и националисты хотят залить Москву кровью
Das Экс-сотрудники администрации Буша восхитились действиями Путина после терактов 9/11
Юрий Степанов(Google) Шведы разочарованы: санкции не отправили Россию в нокаут
элина трофимова Иосип Броз Тито: если б я был султан…
О проекте Карта сайта Архив RSS Реклама Обратная связь Мы в соцсетях
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?