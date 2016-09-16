Офицеры НАТО испугались Крыма

Североатлантический альянс отказался направлять своих представителей на любые военные учения, проводимые в Крыму, несмотря на официальное приглашение Минобороны России, мотивируя свой отказ тем, что учения "Кавказ-2016" Россия проводила в Крыму, который НАТО продолжает считать "частью Украины".

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При этом в штаб-квартире альянса заявили, что продолжают призывать Россию обратить вспять "незаконную аннексию" Крыма и все так же осуждают продолжающееся "масштабное наращивание военной мощи в Крыму".

Сам же отказ от участия наблюдателей на военных учениях в Крыму официально был оформлен без конкретизации причин, сообщил источник "Известий".

"Учения «Кавказ-2016» стали самыми крупными с момента возвращения Крыма в состав России, и представители стран НАТО были приглашены на них, однако не воспользовались этим приглашением, - рассказал собеседник издания, - Более того, ни по линии военных атташе, ни по другим каналам мы внятного ответа о причинах отказа не получили".

Такая ситуация ставит Минобороны России в затруднительное положение, так как в ответ на жест доброй воли и попытки действовать максимально транспарентно оно сталкивается с завуалированным нежеланием сотрудничать.

В июне глава НАТО Йенс Столтенберг обвинил РФ в том, что она злоупотребляет пунктом 42 Венского документа о мерах доверия и безопасности в Европе, чтобы проводить крупные учения без уведомления других участников этого соглашения, и тем самым «подрывает транспарентность и предсказуемость» военной обстановки в Европе.

Напомним, данный пункт позволяет государствам в случае внеплановых маневров оповещать соседей по факту, а не заранее - за 42 недели, как предусмотрено договором для любых учений с участием свыше 9 тыс. военнослужащих или 250 танков.

В ответ Минобороны РФ пообещало предоставлять иностранным военным атташе дополнительную информацию обо всех внезапных учениях, а также в обязательном порядке приглашать на них иностранных военных атташе и наблюдателей. Эта инициатива стала ответом Москвы на критику со стороны представителей НАТО, которые выразили озабоченность возросшим количеством внезапных проверок боеготовности российских ВС и обвинили Россию в недостаточной транспарентности ее военной активности.

"Это очень в стилистике НАТО - подглядывать в замочную скважину, когда дверь открыта, - сказал глава комитета по обороне Госдумы, бывший командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов. - Мы расцениваем отказ натовцев приехать как демонстративный, потому что интерес к нашим учениям у них был, и серьезный. Лучшее тому доказательство - инциденты с натовскими самолетами-разведчиками во время учений. Скажу честно, все уже устали от разыгрывания крымской карты по поводу и без".

Стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2016» прошли под руководством начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с 5 по 10 сентября на территории Южного военного округа. В общей сложности в учениях приняли участие более 120 тыс. военнослужащих.

Некоторые западные СМИ пытались выставить плановые военные учения в Южном военном округе, как подготовку к вторжению на Украину, при этом на сами учения "Кавказ-2016" не приехал ни один представитель западных стран, но были наблюдатели из КНР, Вьетнама, Монголии, Венесуэлы, стран СНГ и различных африканских государств.

По мнению Владимира Комоедова, НАТО просто воспользовалось возможностью обвинить Россию в агрессии, хотя российские военные сделали все для того, чтобы ни у кого не возникло сомнений в оборонительной легенде проводимых учений.

"Надо спросить представителей НАТО, почему они не приехали. Может, чтобы отрицать очевидные вещи и рассказывать небылицы о том, что на «Кавказе-2016» отрабатывалась не защита, а российская агрессия против Украины".

Стоит напомнить, что в начале сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг, обосновывая размещение батальонов Североатлантического альянса в Прибалтике и Польше, заявил, что связано это с "военными устремлениями России, ее желанием использовать силу в отношении соседей". По его словам, наращивание сил НАТО в Черном море также является ответом на усиление вооруженных сил России в Крыму.

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