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Источник Правда.Ру

Суд Окинавы: Американцы построили у нас свою базу законно

Мир

Не в пользу  Окинавы оказалось первое судебное решение по непримиримому спору между правительством Японии и властями самой южной японской префектуры о строительстве нового американского военного аэродрома на этом острове, передает агентство Киодо.

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Фото: AP

По данным агентства, суд в городе Наха на Окинаве счел законным предоставление бывшими окинавскими властями земли под строительство нового аэродрома на севере острова и перенос туда военной базы США "Футэмма" из густонаселенного города Гинован.

Нынешний губернатор ОкинавыТакэси Онага отменил ранее решение своего предшественника Хирокадзу Накаимы, добиваясь вывода американской военной базы за пределы префектуры в какой-либо другой район Японии. Попытки центральных властей договориться на переговорах с местными властями Окинавы не увенчались успехом, и дело было передано в суд.

Окончательное решение суда ожидается до конца нынешнего финансового года, который закончится в марте 2017 года.

Центральное правительство Японии настаивает на том, что ему необходимо выполнить обязательства перед США и предоставить землю на Окинаве для переноса базы "Футэмма" для сохранения доверия между Токио и Вашингтоном. Соглашение о передаче японцам земли, занятой этой базой, было достигнуто еще в 1996 году.

 Со своей стороны Онага утверждает, что центральное правительство Японии "игнорирует волю народа Окинавы". Он пришел к власти на Окинаве в ноябре 2014 года, пообещав бороться за перенос базы "Футэмма" за пределы префектуры и завоевав поддержку местного населения.

Стоит отметить, что Окинава - это меньше 1% территории Японии, но там сосредоточена военная мощь американцев. Около 80% военных объектов, наполненных техникой составляют самый большой лагерь вооруженных сил США в Японии. Годами на Окинкаве уже обжились целые семьи американских военных, сейчас там находится почти 26 тысяч американских военнослужащих со своими семьями.

Поводом для разоружения острова стала масштабная демонстрация японцев, которые вышли на улицы с требованием убрать американских военных с Окинкавы из-за убийства местной жительницы служащим военной базы США.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что в Токио намерены пересмотреть статус американских военных в стране. По его словам, правительство страны "серьёзно воспринимает чувства жителей Окинавы".

Скандалы с американскими солдатами происходят все 70 лет военного присутствия Соединенных Штатов на этом острове. С 1972 года каждый месяц там случается около 23 происшествий с солдатами США, из которых 13 уголовно наказуемых.

В МИД Японии заявили, что общее число преступлений превысило 4700, многие из которых остались безнаказанными.

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Темы Япония Окинава военные базы
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