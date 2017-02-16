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Источник Правда.Ру

На Захара Прилепина СБУ завела уголовное дело

Мир

Служба безопасности Украины(СБУ) завела уголовное дело в отношении писателя Захара Прилепина, который получил звание майора в провозглашенной Донецкой народной республике(ДНР). Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

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Фото: Facebook/Захар Прилепин

"Досудебное расследование ведется по части один статьи 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и части один статьи 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины", - говорится в ее сообщении, опубликованном в Facebook.

Захар (настоящее имя Евгений) Прилепин автор книг "Патология", "Санькя", "Грех", "Черная обезьяна", "Обитель" и др. 9 февраля ему была присуждена премия правительства РФ в области культуры за 2016 год.

Как сообщала "Правда.Ру", на дня стало известно о том, что писатель Захар Прилепин стал заместителем командира одного из батальонов ДНР.

По словам самого Захара Прилепина, батальон создан еще осенью прошедшего года, а он был одним из инициаторов создания подразделения, в котором сейчас отвечает за работу с личным составом, то есть, является политруком.

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