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Источник Правда.Ру

Юрий КОТ: То, что сегодня происходит с Украиной, дело рук таких мерзавцев, как Семенченко

Мир

Свое отношение к выступлению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, призвавшего разблокировать поставки угля и всего того, что касается экономики Украины, чтобы избежать энергетической блокады, выразил в прямом эфире экс-командир украинского батальона "Донбасс", депутат Верховной рады Семен Семенченко. Он заявил, что Гройсман и глава украинского МИД Арсен Аваков озабочены только своей прибылью, не считая при этом человеческие потери на войне.

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Фото: Facebook

"Я хочу, чтобы все выразили свое отношение к выступлению лица, называющего себя украинским премьер-министром Гройсманом, который пугал сегодня украинцев целый вечер веерными отключениями, энергетической блокадой. А сейчас разные, захлебывающиеся соплями, люди, которые потеряли заработок на крови наших военных, рассказывают по эфирам о коллапсе, об отключениях, о том, что тут хлопцы работают на Россию", — заявил Семенченко в записи, транслирующейся в прямом эфире в Facebook.

Выступление нардепа Семенченко, фактически обвинившего в предательстве премьера Гройсмана, для читателей "Правды.Ру" прокомментировал президент Ассоциации развития публичной дипломатии и социальных институтов "Будущее страны", украинский общественный деятель Юрий Кот

Вы согласны с позицией Семенченко?

Как это не парадоксально, Украина — это страна странной реальности, где часто просто откровенные мерзавцы говорят правильные вещи. Действительно он прав. Только он в этом списке забыл назвать других фигурантов этого процесса: и Порошенко, и Тимошенко, и Яценюка, и Авакова, да и себя, дорогого, тоже забыл назвать, вместе с Парасюком. Всех надо называть. Он тоже к этому причастен.

То, что сегодня происходит, это дело рук прежде всех этих мерзавцев, которые совершили государственный переворот. Другое дело, что это наверное такой объективный процесс, происходящий внутри Украины, когда была сломлена Конституция и попраны все нормы и права. Прежде всего, право человека на свободу слова и убеждений. Вот мы сегодня, спустя 3 года, видим, как этот процесс распада, прежде всего внутреннего, происходит.

Я прекрасно понимаю желание Семенченко и рыбку съесть и на рельсы сесть. С одной стороны, безусловно, он к этому причастен, а с другой стороны — понимает, что все близится к закату для этих мерзавцев, вот он и пытается выскочить, оседлав лошадку народного негодования, якобы блокируя уголь в ДНР и ЛНР.

В чем интерес Семенченко?

На самом деле, это просто обычное вымогательство у контрабандистов, которые оттуда его завозят по одним ценам, а потом продают по другим ценам. По одним документам покупают, по другим продают. Я знаю, что они выставили таксу тем, кто вывозит, за 1 вагон 10 тысяч гривен. А там тысячи вагонов. Вы понимаете о каких суммах идет речь.

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