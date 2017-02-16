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Источник Правда.Ру

Энергетический демарш Лукашенко: Белоруссия ждет первую партию нефти из Ирана

Мир

Соглашение о покупке 80 тысяч тонн нефти у Национальной иранской нефтяной компании(NIOC) заключила компания Beloil Polska (экспортное подразделение государственной "Белоруснефти").

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Фото: AP

Как сообщает Рейтер со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией, это первая  сделка по поставкам нефти из Ирана в Белоруссию. Загрузка танкеров может начаться примерно 20 февраля. 

Однако до сих пор не вполне понятна логистика поставок. Источники полагают, что иранская нефть будет сначала доставлена в порт Одессы в Черном море или в Вентспилс в Балтийском море, а затем по железной дороге - в Белоруссию.

О том, что Минск ведет с Тегераном переговоры по поставкам нефти, президент  Белоруссии Александр Лукашенко заявлял еще в начале октября. При этом он не исключил варианта предоставления Ирану мощностей белорусских нефтеперерабатывающих заводов для переработки его нефти ("давальческая" схема).

Тогда же Лукашенко сообщил о поручении правительству немедленно найти альтернативные источники поставок из-за сокращения объемов поступающей из России беспошлинной нефти. В конце октября танкер с азербайджанской нефтью для Белоруссии разгрузился в Одесском порту.

Интересно, что в самом  государственном концерне "Белнефтехим", куда входит "Белоруснефть", информацию Рейтера  не подтвердили, но и не опровергли, заявив, что в связи с недопоставками нефти из России, "концерн работает над выполнением  поручения главы государства о поиске для загрузки белорусских НПЗ альтернативных путей поставки нефти".

Как сообщала "Правда.Ру", в конце января стало известно, что Россия собирается сократить поставки нефти в Белоруссию до 4 млн т в первом квартале. Сторонам не удалось до конца прошлого года найти решение газового спора. По данным СМИ, Москва продолжит практику сокращения поставок нефти, чтобы побудить Минск погасить более $400 млн долга за газ. В Минске ожидают, что спорные вопросы будут решены в течение первого квартала.

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