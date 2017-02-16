Александр СОБЯНИН: "Атака на Иран — это более чем серьезно"

Создать альянс против Ирана намерены США вместе с ОАЭ, Саудовской Аравией, Египтом и Иорданией. Предполагается, что союз будет делиться с Израилем данными, полученными разведкой.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких ближневосточных чиновников, стороны обсуждают альянс по типу НАТО, в соответствии с чем нападение на одну страну можно будет расценивать как нападение на всех членов, входящих в союз. Пока только прорабатываются детали.

Возможность создания такого альянса для читателей "Правды.Ру" прокомментировал руководитель службы стратегического планирования Ассоциации приграничного сотрудничества, член экспертного совета Центра стратегической конъюнктуры, член Российско-Иранского совета по общественным связям Александр Собянин.

Насколько реально это воплотить в жизнь? Каковы задачи такого возможного союза?

Заявленная цель: принудить Иран изменить свою политику, — не будет достигнута, потому что у них нет возможности заставить Тегеран свернуть военные программы. Но мы можем однозначно сказать, что Иран резко возобновит и ускорит свою ракетно-ядерную программу. А раз нет возможности нанести Ирану непоправимый военный ущерб, то значит, США преследуют тут другие цели. Но какие?

Трамп последовательно выполняет важнейшие пункты той программы, которую он озвучил в октябре 2016 года, еще до выборов. В целом эта программа означает, что в мусульманском мире, да и в США, будут переходить от привычной нам за последние полтора десятка лет "политики ЦРУ": оранжевых переворотов, гибридных войн, дворцовых заговоров и подкупа элит, — к политике, которая будет определяться военно-промышленный комплексом США и американскими вооруженными силами. И это намного более жестокий, намного более эффективный инструмент, чем "гибридная война" или "оранжевый переворот". При этом инструмент куда более топорный и затратный. Но он будет реализовываться.

Что это может означать для других стран?

Это означает, что в ближайшем будущем Катар и Саудовская Аравия будут пристегнуты, в жесткой или мягкой форме, к американской линии. Эти две страны всегда активно соревновались в спонсорстве глобальных исламистских организаций. Запрещенные в России "Исламское государство", "Джабхад ан-Нусра", "Братья-мусульмане" и еще два десятка организаций спонсировались Саудовской Аравией, Катаром, Пакистаном, Турцией, но политически чаще всего оказывались в сфере влияния Саудии и Катара. Теперь все это будет свернуто, потому что эта политика показала свою военную неэффективность. Задачи, которые ставились перед таким инструментом непрямой агрессии в Йемене, Сирии, не достигнуты. Поэтому американцы будут пересматривать такой подход.

А для этого нужны основания, нужен новый инструментарий американской стратегии. Ее можно назвать "возвращение большой военной американской дубинки к непосредственной работе на Ближнем Востоке". Это немного образное описание, но оно очень точное. Так что мы в 2017 году увидим "возвращение американской военной дубинки" и ее работу.

Произошла очень важная историческая встреча Трампа с Нетаньяху, с большой 28-минутной совместной пресс-конференцией. Фактически это была самая крупная совместная конференция с зарубежным лидером. И уж точно она самая значимая, подтверждающая, что прежняя политика Клинтон и Обамы, где сочеталась военная помощь Израилю с антиизраильскими, пропалестинскими действиями, будет сворачиваться.

Трамп заявил о приверженности политике "одно государство Израиль — Палестина". То есть будет полная поддержка, и политическая в том числе. Это развязывает Тель-Авиву руки для использования израильской военной машины в регионе. До этого это было невозможно.

Как это может коснуться России?

Возвращение американской дубинки в регион касается России напрямую. Самые мягкие для нас последствия будут в Сирии, где американцы заинтересованы в скорейшем уничтожении "Исламского государства" в Аль-Бабе, в Ракке, да и в соседнем иракском Мосуле.

Но в целом на Ближнем Востоке последствия будут жесткими. Потому что мы, к большому сожалению, полностью акцентировались на военно-политическом и военно-дипломатическом аспектах внешней политики и практически не уделяли внимания культурному, цивилизационному, гуманитарному и культурно-политическому аспектам. Мы не выстроили единую систему: военное, экономическое и культурно-политическое присутствие наших интересов в мусульманском мире.

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