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Источник Правда.Ру

Виктор БАРАНЕЦ: "Заявления Мэттиса толкают США и Россию в окопы"

Мир

Глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал коллег разговаривать с Россией с позиции силы. При этом министр обороны США отметил, что Вашингтон "по-прежнему открыт для возможности восстановить отношения сотрудничества с Москвой".

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Джеймс Мэттис. Фото: AP

Глава минобороны Сергей Шойгу отметил, что российское ведомство готово к восстановлению сотрудничества с Пентагоном, но "попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении РФ бесперспективны".

В Госдуме посоветовали Пентагону учить историю, чтобы знать, стоит ли говорить с нашей страной с позиции силы.

Какую цель преследовал Мэттис? Последуют ли объяснения со стороны Пентагона? На вопросы "Правды.Ру" ответил Виктор Баранец, военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке.

Тот, кто внимательно следил за высказываниями нынешнего министра обороны Соединенных Штатов Америки Джеймса Мэттиса, должен был обратить внимание, что уже вскоре после своего назначения он в унисон Трампу повторял предвыборный тезис президента о том, что с Россией надо договариваться, устанавливать равноправные контакты и т. д. Но, как известно, риторика очень резко поменялась — и поменялась, прежде всего, из уст самого Трампа, у которого предвыборные заявления по России и по отношению к Москве и Путину стали меняться на противоположные. Министр обороны Соединенных Штатов Америки точно таким же образом стал добавлять воинственные лозунги.

И вот заявление о том, что с Россией надо разговаривать с позиции силы. Оно сразу отбросило все надежды на уравновешивание российско-американских отношений в замшелые окопы холодной войны, которые очень старательно были вырыты Обамой. Что имел в виду генерал Мэттис, говоря, что с Россией надо разговаривать с позиции силы? Это, безусловно, и наращивание военного контингента НАТО и Соединенных Штатов Америки вокруг России. Это, прежде всего, военное давление на Россию в виде постоянных учений, маневров, полетов и т. д.

Мэттис намекает на то, что Россию нужно постоянно держать под военным давлением США и НАТО. Вот почему министр обороны России Сергей Шойгу вежливо попросил генерала Мэттиса растолковать: какой смысл он вкладывал в этот свой воинственный призыв, воинственный клич, который он бросил генералам НАТО. Мы знаем, что ответа пока не последовало, но, как это часто делает американский и политический, и военный истеблишмент, обычно такие люди либо делают демарш, либо говорят, что их неправильно поняли, их неправильно перевели журналисты, или говорят, что смысл их высказывания искажают где-то в Москве.

Но слов из песни не выкинешь, они уже были сказаны, и совершенно очевидно, что такими заявлениями глава военного ведомства Штатов не протягивает какую-то военно-дипломатическую руку, он явно не намерен выравнивать российско-американские отношения, прежде всего, в военной области.

Ну, что вам сказать, Мэттис достал старый, потрепанный, изъеденный молью лозунг, призыв времен еще первой холодной войны, вытащил его из загашника, и, конечно, это все страшно нравится нынешней оппозиции Соединенных Штатов Америки, которая бдительно следит, чтобы и Трамп, и его министры, которых назначили, нагнетали антироссийскую обстановку. Вы знаете, мы к этому давно привыкли.

Но самое сложное сейчас в том, что, бросая вот такие кличи, Америка, как правило, не позволяет себе "опускаться" до того, чтобы объясняться с Россией. Какой смысл она, Америка, вкладывает устами своих политических и военных деятелей в такие воинственные лозунги? Это ведет лишь к дальнейшему усугублению российско-американских отношений. Это ведет и Соединенные Штаты Америки, и НАТО, и Россию снова в окопы, снова к военно-политическому раздраю, снова к предъявлению друг другу каких-то претензий и т. д.

Ну, дорогие друзья, мы тут в Москве не строим иллюзий и понимаем, что кто бы ни пришел в Белый дом, кто бы ни возглавил Пентагон, так называемая военно-промышленная элита Соединенных Штатов Америки (я имею в виду и газовую, к тому же, элиту) все равно будет выкручивать руководству США руки, чтобы максимально извлечь выгоду из этих воинственных заявлений. Потому что чем больше антироссийских военных заявлений, тем больше призывов к тому, чтобы делать побольше оружия, чтобы военно-промышленные генералы еще больше набивали карманы американскими деньгами.

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