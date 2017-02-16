НАТО снова демонстрирует свою мощь России

В Польше подходят к концу очередные учения НАТО. Альянс демонстрирует свою мощь у российских границ с помощью танков и военных вертолетов.

Фото: AP

Сообщается, что в маневрах задействованы более 4 тысяч солдат из армий стран НАТО. Учения проходят на полигоне в Дравско-Поморске в Польше.

Также учения проходили в Литве. Там состоялась официальная презентация батальона передового базирования НАТО. Батальон включает в себя 13 танков "Леопард" и 40 боевых машин пехоты.

Как ранее писала "Правда.Ру", в начале февраля в Черном море начались масштабные маневры военно-морских сил НАТО SeaShield-2017. В них задействованы 16 боевых кораблей и судов (в том числе до восьми фрегатов и корветов), одна подводная лодка, десять самолетов и около трех тысяч военнослужащих.

Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Россия вполне готова к иностранным учениям возле своих берегов. По его словам, РФ контролирует все, что происходит на учениях.

Представители Минобороны России ранее заявляли, что боевые корабли НАТО, которые заходят в Черное море, тут же оказываются "на карандаше" российских радаров и "на прицеле" береговых "Бастионов", кораблей и авиации Черноморского флота. Военные добавили — это не угроза или какое-то исключительное действие. "Так поступают все страны, это привычное "сопровождение" военных кораблей", особенно в ситуации военно-политического обострения. Например, около морских баз США так ведут себя российские корабли",- добавили офицеры.

В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что группировка НАТО у российских границ за десять лет увеличилась в три раза, при этом на Западе — в восемь раз.

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