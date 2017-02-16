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Косовский вариант на Украине: что готовит Киеву Запад?

Мир

Разыграть собственный сценарий, не имеющий ничего общего с Минскими соглашениями, может постараться Запад. Именно на такие мысли наводят откровения экс-советника ООН по вопросам посредничества в разрешении конфликтов Антье Гербер, прозвучавшие в интервью украинскому изданию "Апостроф".

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Фото: AP

Сейчас дама возглавляет организацию MediatEUr, которая занимается якобы тем же самым — помогает гасить конфликты в Европе, Азии и Африке. И на Украину она приехала, надо полагать, с миротворческой миссией. Собственно, по ее же словам, здесь она "работает уже более 20 лет".

План, озвученный Гербер, вполне устроит Киев, но едва ли его примут в Донецкой и Луганской республиках. К примеру, госпожа миротворец уверена, что урегулировать ситуацию в Донбассе можно путем создания там международной администрации — не украинской, и не российской.

"Есть идеи, что Донбасс, как и Косово, мог бы управляться международным сообществом. Была бы полиция, контроль границ, подобие демократических процессов, и, возможно, где-то лет через десять люди в регионе смогли бы сами решить, что должно произойти с территорией, где они проживают", — уверяет Гербер.

Позиция странная, по меньшей мере. Особенно в свете Минских соглашений — единственного на данный момент официально признанного плана примирения. Да и мнение Донбасса опять спросить забыли…

Про Минские соглашения госпожа Гербер в интервью не забыла: выполнить их невозможно, уверяет она. По ее мнению, в момент заключения соглашения у Киева "не было другого выбора, кроме как сделать это, поскольку Украина хотела избежать гибели многих людей". Странно что дама не видит кровавого обострения, происходящего на Донбассе сейчас.

Интересна и ее позиция по отношению к России. В беседе с журналистом "Апострофа" ею было высказано предположение, что Москву надо "заставить переписать Минские соглашений" путем продолжения давления на нее.

"Для россиян будет несомненным преимуществом, если они придут к соглашению. Например, можно предположить, что они получат тоже свободную торговлю с ЕС, как и Украина. Это метод кнута и пряника", — заявила дама-миротворец. А ведь жители России отлично видят, куда завел соседнюю страну пресловутый "пряник".

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