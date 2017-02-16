В Минобороны ответили на слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса и требуют разъяснений от ведомства.
Напомним, ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал коллег разговаривать с Россией с позиции силы. При этом министр обороны США отметил, что Вашингтон "по-прежнему открыт для возможности восстановить отношения сотрудничества с Москвой". К слову, Мэттис получил от американских СМИ прозвище Бешеный Пес.
Как отметил в ответе на заявление Мэттиса министр обороны России Сергей Шойгу, российское ведомство готово к восстановлению сотрудничества с Пентагоном, но "попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении РФ бесперспективны".
Министр отметил, что ждет, что на встрече начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова с его американским коллегой Джозефом Дэнфордом, которая пройдет сегодня в Баку, Москве разъяснят позицию Пентагона.
В Госдуме тоже отреагировали на слова Мэттиса и посоветовали ему ознакомиться с историей нашей страны, прежде чем делать заявления о необходимости говорить с Москвой с "позиции силы". Об этом RT рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
"Мы никогда не позволим говорить с нашей страной с позиции силы. Я бы посоветовал заявителю вспомнить уроки истории, а конкретно — ознакомиться с историей России. И ему многое станет понятно, стоит ли с ней разговаривать с позиции силы", — сказал Швыткин.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!
Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Существует много способов войти в Историю, но, несомненно, один из самых почетных и "долгоиграющих" — это когда твое имя увековечено в таблице Менделеева. Писатель Владимир Губарев побеседовал с директором Лаборатории ядерных реакций имени Г. Н. Флёрова Сергеем Дмитриевым о том, как был получен 118-й элемент, названный в честь академика Юрия Оганесяна.