Шойгу ответил на слова главы Пентагона о России

В Минобороны ответили на слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса и требуют разъяснений от ведомства.

Напомним, ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал коллег разговаривать с Россией с позиции силы. При этом министр обороны США отметил, что Вашингтон "по-прежнему открыт для возможности восстановить отношения сотрудничества с Москвой". К слову, Мэттис получил от американских СМИ прозвище Бешеный Пес.

Как отметил в ответе на заявление Мэттиса министр обороны России Сергей Шойгу, российское ведомство готово к восстановлению сотрудничества с Пентагоном, но "попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении РФ бесперспективны".

Министр отметил, что ждет, что на встрече начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова с его американским коллегой Джозефом Дэнфордом, которая пройдет сегодня в Баку, Москве разъяснят позицию Пентагона.

В Госдуме тоже отреагировали на слова Мэттиса и посоветовали ему ознакомиться с историей нашей страны, прежде чем делать заявления о необходимости говорить с Москвой с "позиции силы". Об этом RT рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"Мы никогда не позволим говорить с нашей страной с позиции силы. Я бы посоветовал заявителю вспомнить уроки истории, а конкретно — ознакомиться с историей России. И ему многое станет понятно, стоит ли с ней разговаривать с позиции силы", — сказал Швыткин.

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