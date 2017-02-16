США пообещали Украине серьезную финансовую поддержку ВСУ

Пентагон пообещал Украине продолжить оказывать серьезную финансовую поддержку ее вооруженным силам. Такое заявление было сделано по итогам встречи в Вашингтоне министра обороны США Боба Уорка с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

Речь идет о деньгах на "на модернизацию внутренних оборонных возможностей и профессионализма ВСУ". Климкин, в свою очередь, заверил Уорка, что Киев привержен минским договоренностям, передают "Известия".

Напомним, перед своим уходом экс-президент Штатов Барак Обама одобрил закон о военных ассигнованиях, в котором предусмотрено поэтапное выделение Украине $350 млн на военные нужды.

Пока Америка обещает Украине больше денег, в Европе уже всерьез задумались о прекращении финансирования страны, которая "не может побороть коррупцию". Доклад об этом опубликовал Брюссельский Центр европейских политических исследований, финансируемый ЕС.

"За три года, прошедших после "майдана", руководству Украины так и не удалось выполнить свои обещания в части борьбы с коррупцией в судебной системе, наведения порядка в области финансирования политических партий и децентрализации государственного управления", — говорится в докладе.

Эксперты с такой позицией согласны.

"На самом деле всем трезвомыслящим экспертам и политикам, которые адекватно воспринимают нынешнюю политическую ситуацию, давно уже было понятно, что финансировать олигархический и коррумпированный режим в Киеве совершенно невозможно. Этого не нужно делать, потому что идет просто прямое разворовывание средств. Более того, есть даже данные, что выделенные транши не успевают доходить до национальных банков Украины: они уже разворовываются на стадии выделения", — рассказала "Правде.Ру" Елена Пономарева, российский политолог, историк, публицист, доктор политических наук, профессор МГИМО, президент Международного института развития научного сотрудничества.

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